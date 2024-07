Diseñan receptor inalámbrico que mejora la conectividad de los smartphones

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrolló un dispositivo receptor inalámbrico de señales MIMO que puede detectar y bloquear interferencias antes de que afecten la conectividad de los smartphones. Este avance promete mejorar significativamente el rendimiento de los dispositivos móviles.

En la actualidad, los usuarios dependen constantemente de la conexión inalámbrica, ya sea en el trabajo o en casa, utilizando computadoras portátiles, smartphones y dispositivos de audio. La interconexión inalámbrica de alta velocidad, como la conectividad 5G en smartphones y sensores para vehículos autónomos, es cada vez más común. Sin embargo, la creciente interacción con estas tecnologías provoca que las señales de radio interfieran entre sí, dificultando el bloqueo de señales no deseadas.

Investigadores del MIT crearon un receptor MIMO de tamaño compacto que bloquea estas interferencias, mejorando el rendimiento de los dispositivos móviles. Según el MIT, su nueva arquitectura de receptor inalámbrico de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) de ondas milimétricas puede manejar interferencias espaciales más fuertes que los dispositivos anteriores.

Los sistemas MIMO utilizan múltiples antenas para transmitir y recibir señales desde distintas direcciones. En dispositivos digitales MIMO tradicionales, las señales recibidas se convierten a una frecuencia inferior y se procesan en el dominio digital. Sin embargo, una señal fuerte de una dirección distinta puede saturar el amplificador y “ahogar la señal deseada”.

El nuevo diseño del MIT permite que el receptor MIMO detecte y bloquee las interferencias no deseadas “lo antes posible”, mejorando el rendimiento del dispositivo. Las interferencias se cancelan en etapas anteriores de la cadena del receptor, evitando interrupciones en las conexiones del dispositivo. La clave de esta arquitectura es un circuito especial que apunta y cancela las señales no deseadas, denominado “desplazador de fase no recíproco”.

Además de ser compacto y de bajo consumo, el dispositivo puede bloquear “hasta cuatro veces más interferencias” que dispositivos similares. Los usuarios pueden activar y desactivar el bloqueo de interferencias en cualquier momento.

Negar Reiskarimian, miembro de los Laboratorios de Tecnología de Microsistemas y del Laboratorio de Investigación de Electrónica (RLE) del MIT, indicó que los rangos de frecuencia 5G y 6G se utilizan mucho en las nuevas producciones, por lo que cualquier dispositivo nuevo “ya debería tener estos sistemas de mitigación de interferencias”. Los investigadores destacaron que el dispositivo puede mejorar la calidad de las llamadas y videollamadas en smartphones, mitigando las interferencias sobre la marcha.

Diseño compacto y eficiente

El nuevo dispositivo del MIT es ajustable y se integra en menos espacio en el chip del dispositivo, utilizando menos energía. La arquitectura MIMO compacta tiene un chip de 3,2 milímetros cuadrados, lo que lo hace más eficiente energéticamente.

El MIT planea ampliar este dispositivo para sistemas más grandes y para funcionar con los nuevos rangos de frecuencia utilizados en dispositivos inalámbricos 6G.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.