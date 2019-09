Aunque en internet se esparcen rumores asegurando que dejar el móvil conectado al enchufe por varias horas es dañino, la verdad es que no les afecta para nada, salvo que se trata de un equipo muy antiguo. Hace muchos años, las baterías de los teléfonos móviles estaban hechas de níquel, y si se recargaban durante varias horas seguidas terminaban perdiendo potencia. No obstante, los modelos más modernos cuentan con baterías de litio, que ofrecen una durabilidad muy superior a sus antecesoras. Así que ya sabes, no tengas miedo de dejar cargar tu celular por varias horas. Pero si quieres alargar la vida de tu celular, puedes optar por apagarlo mientras carga, de esta manera le vas a dar un respiro al equipo.