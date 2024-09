Apple prepara lanzamiento escalonado de funciones de Apple Intelligence con iOS 18.1

Apple comenzó a implementar sus nuevas funciones de inteligencia artificial (IA), bajo el ecosistema denominado Apple Intelligence, en un proceso de lanzamiento progresivo. Las primeras herramientas estarán disponibles con la actualización de iOS 18.1, mientras que se espera que nuevas funciones se introduzcan en versiones futuras, incluyendo iOS 18.4, que llegará en marzo de 2025, según informó el periodista Mark Gurman en su boletín Power On.

La semana pasada, Apple lanzó oficialmente sus nuevos sistemas operativos para iPhone (iOS 18), iPad (iPadOS 18), computadoras Mac (macOS Sequoia) y sus relojes inteligentes (watchOS 11). Sin embargo, las funciones impulsadas por Apple Intelligence no fueron incluidas en este primer lanzamiento.

En su anuncio, la compañía detalló que las nuevas herramientas basadas en IA estarían disponibles primero para los usuarios de Estados Unidos en la versión beta del sistema operativo. Tres días después, Apple lanzó las versiones beta de iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS Sequoia 15.1, integrando algunas de estas funciones como la reescritura de texto, una Siri renovada y la función Clean Up for Photos, que permite eliminar objetos no deseados en imágenes.

Estas nuevas funciones pueden ser probadas en su versión beta por los usuarios estadounidenses, a la espera del lanzamiento oficial de iOS 18.1, programado para mediados de octubre de 2024.

Despliegue escalonado de Apple Intelligence

Según Gurman, el lanzamiento completo del ecosistema Apple Intelligence seguirá un “despliegue escalonado”. Esto significa que no todas las funciones estarán disponibles de inmediato, sino que se irán incorporando en futuras actualizaciones.

La próxima actualización, iOS 18.2, que se lanzará en diciembre de este año, incluirá nuevas herramientas como Genmoji, la integración de ChatGPT y la aplicación de creación visual Image Playground. También sumará mejoras en la priorización de notificaciones en la pantalla de bloqueo y una nueva interfaz para el correo electrónico.

Para principios de 2025, Apple planea lanzar iOS 18.3, que incluirá más funciones relacionadas con Apple Intelligence. La actualización más grande, según Gurman, será iOS 18.4, prevista para marzo de 2025, que traerá nuevas herramientas avanzadas para Siri.

Con estas actualizaciones, se espera que el ecosistema completo de Apple Intelligence esté disponible para los dispositivos compatibles a lo largo de 2025.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.