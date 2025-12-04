‘Modo Santa’ en Alexa: el comando oculto que transforma su casa esta Navidad

Alexa incluye un modo especial para Navidad que transforma el asistente en Santa Claus con música, cuentos y comandos festivos.

Cada diciembre, la tecnología se vuelve protagonista en el hogar. Las cenas familiares, posadas y reuniones navideñas se ambientan ahora con la ayuda de asistentes virtuales. Este año, Alexa de Amazon vuelve a destacar con funciones exclusivas para la temporada.

Entre las novedades más atractivas se encuentra el modo Santa, una función que permite transformar al asistente virtual en una versión navideña de sí mismo. Con comandos especiales, este modo busca animar las celebraciones con cuentos, villancicos y hasta simulaciones de llamadas al Polo Norte.

¿Cómo activar el modo Santa en Alexa?

Para quienes ya cuentan con un dispositivo Echo en casa, la activación del modo Santa es inmediata. Basta con decir: “Alexa, activa el modo Navidad”. De inmediato, la voz del asistente cambia para imitar a Santa Claus y comienza a reproducir música navideña.

Además de esta función principal, Amazon incorporó varios comandos pensados para el entretenimiento de toda la familia. Entre ellos destacan:

“Alexa, canta un villancico”

“Alexa, ¿cuánto falta para Navidad?”

“Alexa, canta tu posada”

“Alexa, ¡Feliz Navidad!”

“Alexa, activa el modo Santa”

Para los más pequeños, la interacción incluye frases como “Alexa, llama a Santa” o “Alexa, ¿qué me va a traer Santa?”, con las cuales el dispositivo puede simular llamadas al Polo Norte, leer cartas de deseos o narrar historias relacionadas con el taller de juguetes.

Más funciones navideñas para el hogar

Además de los cuentos y canciones, Alexa puede convertirse en un apoyo durante la cena. Por ejemplo, es posible pedirle recetas navideñas, como la clásica ensalada de manzana, utilizando comandos como: “Alexa, dame una receta para la ensalada de manzana”.

Quienes tengan dispositivos inteligentes compatibles, como Smart Plugs, pueden controlar la iluminación navideña desde la aplicación de Amazon Alexa. Esto permite encender las luces del árbol o los adornos con solo una orden de voz, sin depender de cables o extensiones.

Cuando llega el momento del karaoke, Alexa también tiene una respuesta. El comando “Alexa, quiero cantar karaoke” da acceso a un catálogo con más de 100.000 canciones, ideal para continuar la celebración.

Con estas herramientas, Amazon busca integrar aún más a Alexa en la vida diaria durante la temporada navideña. Las funciones están disponibles para todos los usuarios con dispositivos Echo, sin necesidad de descargas adicionales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.