‘Modo Santa’ en Alexa: el comando oculto que transforma su casa esta Navidad

Alexa ofrece un ‘modo Santa’ que canta, cuenta cuentos y simula llamadas al Polo Norte para animar las celebraciones navideñas

Por El Universal / México / GDA
Alexa incluye un modo especial para Navidad que transforma el asistente en Santa Claus con música, cuentos y comandos festivos.
Alexa incluye un modo especial para Navidad que transforma el asistente en Santa Claus con música, cuentos y comandos festivos.







