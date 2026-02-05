‘Modo San Valentín’ en WhatsApp: así puede personalizar la app en febrero de 2026

Usuarios pueden adaptar la apariencia de WhatsApp en San Valentín con un cambio visual que no altera funciones internas.

El llamado ‘modo San Valentín en WhatsApp’ se posiciona como una de las personalizaciones más buscadas en febrero de 2026. El ajuste permite cambiar el ícono de la aplicación por una imagen alusiva al Día del Amor y la Amistad, como corazones o símbolos románticos, y darle un toque distinto al teléfono.

Se trata de un cambio meramente estético que no forma parte de una función oficial de WhatsApp. La modificación se realiza mediante una aplicación externa conocida como launcher, disponible para dispositivos Android.

Durante fechas especiales como San Valentín, este tipo de ajustes visuales gana popularidad entre personas que desean adaptar la apariencia del celular con motivos acordes a la celebración.

Un cambio visual sin funciones adicionales

El ‘modo San Valentín’ no modifica chats, llamadas ni herramientas internas de WhatsApp. El ajuste consiste únicamente en reemplazar el logo visible en la pantalla de inicio del dispositivo.

Para aplicar la personalización se utiliza Nova Launcher, una aplicación de terceros que permite editar la interfaz principal del teléfono. Este tipo de herramientas facilita cambios en íconos, fondos de pantalla, tipografías y widgets.

Es importante señalar que Nova Launcher no cuenta con respaldo de Meta, empresa propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram.

Qué se necesita para activarlo

Para aplicar este cambio visual, la persona usuaria debe contar con una imagen alusiva a San Valentín, preferiblemente en formato PNG y con fondo transparente. La imagen puede descargarse de Internet o generarse mediante inteligencia artificial.

Además, se requiere instalar un launcher que permita modificar íconos desde la pantalla principal del teléfono.

Cómo activar el ‘modo San Valentín’ en WhatsApp

Quienes deseen activar el ‘modo San Valentín’ deben seguir estos pasos:

Conseguir una imagen de San Valentín: La imagen debe guardarse previamente en la galería del teléfono. Instalar Nova Launcher: La aplicación se descarga desde la Play Store y se establece como lanzador predeterminado del dispositivo. Editar el ícono de WhatsApp: En la pantalla de inicio, se mantiene presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. Luego se selecciona la opción Editar. Se pulsa el logo y se elige Galería o Fotos. Se selecciona la imagen deseada, se ajusta el tamaño y se confirma el cambio.

Tras completar el proceso, el nuevo ícono con temática de San Valentín sustituye al original en la pantalla principal del celular.

Los launchers permiten modificar la apariencia general del sistema operativo sin afectar las aplicaciones internas. Estas herramientas organizan la interfaz en pantallas de escritorio, un dock inferior y un cajón de aplicaciones.

Un launcher también puede simular la apariencia visual de otros fabricantes o sistemas operativos.

Nova Launcher es una aplicación externa. No tiene garantía ni soporte de Meta. El único cambio posible en WhatsApp mediante esta herramienta es el aspecto visual del ícono.

No se recomienda otorgar permisos adicionales fuera de los necesarios para la personalización gráfica.

Cómo eliminar el ‘modo San Valentín’

Si la persona usuaria desea volver al logo original de WhatsApp, solo debe desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono.

Al eliminar el launcher, el sistema restaura de forma automática la configuración visual anterior.