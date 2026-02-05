Tecnología

‘Modo San Valentín’ en WhatsApp: así puede personalizar la app en febrero de 2026

Una personalización visual se vuelve tendencia en febrero. Conozca cómo cambiar la apariencia de WhatsApp con motivos de San Valentín y qué debe tomar en cuenta antes de activarla

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Usuarios pueden adaptar la apariencia de WhatsApp en San Valentín con un cambio visual que no altera funciones internas.
Usuarios pueden adaptar la apariencia de WhatsApp en San Valentín con un cambio visual que no altera funciones internas. (Gemini/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCMetaModo San ValentínWhatsApp
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.