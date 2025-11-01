Tecnología

Meta enfrenta millonaria demanda por descarga de contenido para adultos para entrenar su IA

La tecnológica respondió con una moción para desestimar la demanda y asegura que las descargas corresponden a un uso privado

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Meta fue demandada por la descarga de películas para adultos desde su red. La empresa afirma que se trató de un uso personal. (ROBYN BECK/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMetaInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.