Meta apuesta por las gafas inteligentes para avanzar hacia la superinteligencia personal en 2026

Meta prioriza las gafas inteligentes y la inteligencia artificial como base de su crecimiento futuro y proyecta avances clave hacia la superinteligencia personal en 2026.

Meta definió a 2026 como un año clave para su avance hacia la superinteligencia personal. La compañía anunció que centrará sus esfuerzos en el desarrollo de gafas inteligentes y en el fortalecimiento de la inteligencia artificial, como ejes de su estrategia de crecimiento.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, explicó esta visión durante la presentación de los resultados financieros de 2025. En ese contexto, señaló que las gafas inteligentes representan el dispositivo más adecuado para ofrecer experiencias inmersivas e interactivas, acordes con la forma en que las personas buscan expresarse y relacionarse con el entorno.

Las gafas inteligentes se consolidan como uno de los pilares de la estrategia de Meta para 2026. Este enfoque avanza en paralelo con el desarrollo de la inteligencia artificial. La decisión llevó a la empresa a reorientar Reality Labs, la división encargada del metaverso, con el fin de priorizar estos objetivos.

Zuckerberg indicó que la mayor parte de la inversión futura se dirigirá a gafas y dispositivos portátiles. De forma simultánea, la empresa se concentrará en convertir a Horizon en un producto de adopción masiva en dispositivos móviles y en lograr que la realidad virtual evolucione hacia un ecosistema rentable en los próximos años.

Meta prevé que las pérdidas de Reality Labs durante este año se mantengan en niveles similares a los del periodo anterior. No obstante, la compañía espera una reducción gradual de esos números. Este ajuste se apoyará en el desempeño comercial de las gafas inteligentes, cuyas ventas se triplicaron con creces el año pasado.

La apuesta de fondo se enfoca en la superinteligencia personal, un concepto que Zuckerberg asocia con una inteligencia artificial capaz de comprender el contexto individual de cada persona. Este sistema incluiría la historia personal, los intereses, el contenido y las relaciones de cada usuario.

Según la visión de Meta, las gafas inteligentes permitirán que la inteligencia artificial vea y escuche lo mismo que la persona usuaria. Además, podrá interactuar mediante conversaciones y ofrecer asistencia durante las actividades cotidianas. También tendría la capacidad de mostrar información o generar una interfaz personalizada directamente en el campo visual.

Zuckerberg considera que, en los próximos años, resultará difícil imaginar un escenario en el que la mayoría de las gafas no integren funciones de inteligencia artificial.

