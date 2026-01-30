Tecnología

Meta apuesta por las gafas inteligentes para avanzar hacia la superinteligencia personal en 2026

La empresa de Mark Zuckerberg redirige su inversión hacia dispositivos portátiles y reconfigura Reality Labs como parte de su plan para liderar la próxima etapa de la inteligencia artificial

Por Europa Press
Meta prioriza las gafas inteligentes y la inteligencia artificial como base de su crecimiento futuro y proyecta avances clave hacia la superinteligencia personal en 2026.
Meta prioriza las gafas inteligentes y la inteligencia artificial como base de su crecimiento futuro y proyecta avances clave hacia la superinteligencia personal en 2026.







