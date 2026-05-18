Tecnología

Meta AI de WhatsApp: por qué algunos usuarios buscan ocultarla

Usuarios de WhatsApp buscan ocultar Meta AI por dudas sobre privacidad, publicidad personalizada y rendimiento del celular

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Por Jailine González Gómez
Jakarta,,Indonesia,-,December,8th,2024,-,Meta,Ai,The
Aunque Meta AI no puede eliminarse de WhatsApp, los usuarios sí pueden ocultar el chat y reducir su presencia en la aplicación. (Marvin Barquero/Shutterstock)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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