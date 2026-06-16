Tecnología

Memoria ya supera el 50% del costo de un smartphone y empuja al alza los precios

El auge de la inteligencia artificial presiona la producción mundial de memorias y encarece la fabricación de teléfonos inteligentes

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Por Europa Press
La escasez de memorias y la alta demanda de centros de datos elevan los costos de los smartphones y presionan nuevos aumentos de precio.
La escasez de memorias y la alta demanda de centros de datos elevan los costos de los smartphones y presionan nuevos aumentos de precio. (ChatGPT/Generada con IA)







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