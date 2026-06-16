Memoria ya supera el 50% del costo de un smartphone y empuja al alza los precios

La escasez de memorias y la alta demanda de centros de datos elevan los costos de los smartphones y presionan nuevos aumentos de precio.

La memoria se convirtió en el componente más costoso dentro de un smartphone. Según Carl Pei, director ejecutivo de Nothing, este elemento ya puede representar más del 50% del costo total del hardware de un dispositivo.

El ejecutivo atribuyó esta situación a la crisis que enfrenta la industria tecnológica. Además, señaló que el auge de la inteligencia artificial provocó que los centros de datos absorban una parte importante de la producción mundial de memorias.

Como consecuencia, el sector de consumo enfrenta escasez de este componente y un aumento constante en los costos de fabricación.

Pei explicó que en un escenario de escasez la memoria no se adquiere simplemente mediante compras anticipadas. Indicó que los fabricantes reciben cantidades limitadas y deben aceptar los precios vigentes en el mercado.

La situación avanzó hasta el punto de que la memoria ya supera en costo a componentes tradicionalmente más caros como el procesador y la pantalla.

Este incremento impacta directamente el precio final de los teléfonos inteligentes. De acuerdo con el director ejecutivo de Nothing, la tendencia alcista continuará al menos hasta el próximo año.

Pei afirmó que desde febrero varios teléfonos llegaron al mercado con precios hasta $100 superiores a los de sus predecesores.

El ejecutivo también recordó que en enero advirtió sobre futuros aumentos de precios derivados de la crisis de memorias. Sin embargo, sostuvo que el problema evolucionó con mayor rapidez de la prevista.

Como ejemplo mencionó el Nothing Phone (4a), presentado en marzo. Según explicó, los costos de memoria se duplicaron entre el momento en que se aprobó el desarrollo del dispositivo y su lanzamiento comercial.

Pei añadió que desde esa fecha los costos volvieron a duplicarse, lo que refleja la velocidad con la que aumenta el precio de este componente clave para la industria móvil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.