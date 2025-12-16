Tecnología

McDonald’s en Países Bajos retiró anuncio navideño hecho con inteligencia artificial tras críticas por su tono

La cadena eliminó el anuncio tras cuestionamientos por su tono y por el uso de imágenes creadas con inteligencia artificial

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El comercial generó rechazo por su estética digital y su mensaje sobre el estrés navideño, lo que obligó a McDonald’s a retirarlo.
El comercial generó rechazo por su estética digital y su mensaje sobre el estrés navideño, lo que obligó a McDonald’s a retirarlo. (McDonald's/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMcDonald’sMcDonald'sinteligencia artificial
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.