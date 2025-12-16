McDonald’s en Países Bajos retiró anuncio navideño hecho con inteligencia artificial tras críticas por su tono

El comercial generó rechazo por su estética digital y su mensaje sobre el estrés navideño, lo que obligó a McDonald’s a retirarlo.

La filial de McDonald’s en Países Bajos lanzó y retiró en menos de una semana un anuncio navideño creado casi por completo con inteligencia artificial. La pieza provocó una reacción adversa entre los espectadores y generó miles de comentarios críticos por su contenido y por el uso de esta tecnología en una campaña asociada a la temporada.

El comercial se publicó el 6 de diciembre y tuvo una duración de 45 segundos. Presentó a diciembre como “la época más terrible del año”, según reportó la revista estadounidense People. Su mensaje invitaba a las personas a escapar del estrés navideño dentro de un restaurante de la cadena. Ese enfoque contrastó con temas tradicionales de la temporada como la nostalgia, la calidez y la unión familiar.

Imágenes distorsionadas crearon un efecto inquietante

El anuncio recurrió a escenas digitales en lugar de actores reales. Los personajes aparecían con rasgos faciales inconsistentes, movimientos torpes y accesorios desparejados. Entre las secuencias figuraban villancicos en la calle, compras navideñas y luces en viviendas. La ejecución visual provocó un efecto inquietante que distrajo del humor que la campaña intentó transmitir.

En redes sociales, algunos usuarios calificaron el material como “basura de IA”, una expresión usada para contenidos generados por computadora que lucen apresurados o con fallos evidentes.

Un clásico navideño con letra reescrita

El comercial incluyó una versión remezclada del tema de 1963 It’s the Most Wonderful Time of the Year, interpretado por Andy Williams. La letra incorporó referencias al caos de la temporada, como tiendas saturadas, discusiones por juguetes y un Santa Claus atrapado en el tráfico.

Las imágenes reforzaron estos versos con escenas exageradas, entre ellas grandes cantidades de nieve cayendo desde un edificio sobre un motociclista y personas discutiendo en almacenes.

Fragmentos del anuncio circularon de forma masiva. Los usuarios se burlaron de las imágenes, cuestionaron la dependencia de la inteligencia artificial y criticaron la invitación implícita a dejar las celebraciones familiares para pasar tiempo en un restaurante de comida rápida. Otros señalaron que el mensaje resultaba extraño, incluso sin el uso de esta tecnología, y evidenciaba una desconexión emocional con el público.

Retiro del anuncio y explicación de McDonald’s

Ante la ola de críticas, McDonald’s Países Bajos desactivó los comentarios en YouTube y eliminó por completo el anuncio de su canal. La empresa indicó que su intención consistía en reflejar momentos estresantes que pueden ocurrir durante las fiestas en ese país. También reconoció que para muchos clientes la Navidad es “la época más maravillosa del año” y afirmó su compromiso con la creación de experiencias que brinden buenos momentos y buena comida.

La pieza fue elaborada por la firma de diseño TBWA\Neboko. Tras el retiro, la productora estadounidense Sweetshop, empresa matriz de la agencia, defendió el proyecto. Su directora ejecutiva, Melanie Bridge, explicó que durante siete semanas un equipo especializado en inteligencia artificial y posproducción produjo miles de tomas que se moldearon en la edición. Señaló que el objetivo no consistió en presentar un “truco de IA”, sino en crear una pieza cinematográfica en la que la tecnología y la artesanía trabajaran en conjunto.

@paulinares10 🍟🔥 𝐌𝐜𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝’𝐬 𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐞𝐠𝐚 𝐜𝐨𝐧 𝐬𝐮 𝐚𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐧𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧̃𝐨 𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐈𝐀… 𝐲 𝐥𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐛𝐨𝐫𝐫𝐚𝐧𝐝𝐨 McDonald’s quiso ponerse “innovador” esta Navidad… pero le salió más inquietante que festivo. La cadena lanzó un comercial generado con inteligencia artificial que mostraba escenas caóticas, gente con expresiones rarísimas y un mood cero navideño. El anuncio ponía situaciones estresantes y exageradas que sí pasan en la temporada: el tráfico, las compras de último minuto, decoraciones fallando, caos familiar, pero que la mayoría de la gente no quiere ver en Navidad, porque uno espera lo bonito: la armonía, la unión y ese espíritu cálido que caracteriza estas fechas. Y justo ahí fue donde McDonald’s perdió al público. Las reacciones fueron tan negativas que McDonald’s bajó el anuncio en menos de 72 horas, apagó comentarios y luego declaró que todo esto fue “un importante aprendizaje mientras exploramos el uso efectivo de la IA”. Traducción: no gustó nada y mejor lo desaparecieron. El spot pertenecía a McDonald’s Países Bajos y jugaba con la idea de que la Navidad es “la peor época del año”… pero muchos sintieron que el mensaje quedó más deprimente que irónico. Y encima, con humanos generados por IA que parecían salidos de un sueño raro. Si quieres ver de qué tanto hablaba la gente, aquí te dejamos un fragmento del anuncio (sí, el que McDonald’s ya borró 👀). #McDonalds #IA #Publicidad #fyp #Tecnología ♬ sonido original - Pau LiVa

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.