Más de la mitad de adolescentes usa inteligencia artificial para tareas: también buscan apoyo emocional

Estudio de Pew señala alto uso académico de IA entre jóvenes y preocupación parental por conversaciones y apoyo emocional.

Más de la mitad de los adolescentes en Estados Unidos utiliza chatbots de inteligencia artificial para realizar tareas escolares. Además, una parte recurre a estas herramientas para conversar y pedir consejo, lo que genera preocupación entre padres de familia.

El dato forma parte del informe How Teens Use and View AI del Pew Research Center. La entidad encuestó a casi 1.500 jóvenes entre 13 y 17 años y a sus padres para analizar el papel de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

El estudio evidenció que el principal uso de los chatbots como ChatGPT se concentra en el ámbito escolar.

Un 57% indicó que los usa para buscar información. Un 54% los emplea para resolver ejercicios de clase. Un 42% los utiliza para resumir artículos, libros o videos. Además, un 19% acude a estas plataformas para informarse sobre distintos temas.

Cuatro de cada diez estudiantes afirmó que recurrió a la inteligencia artificial para resolver problemas de matemáticas. Un 35% la utilizó en tareas de redacción.

Conversaciones y apoyo emocional

El informe también identificó usos no académicos. Un 16% mantiene conversaciones casuales con chatbots.

Asimismo, un 12% busca apoyo emocional o consejo en estas herramientas digitales.

La mayoría de padres consultados considera aceptable el uso de inteligencia artificial con fines académicos o de entretenimiento.

Sin embargo, la percepción cambia ante otros usos. Un 45% se opone a que sus hijos mantengan conversaciones con chatbots. El 58% rechaza que los utilicen para buscar apoyo emocional.

Percepción dividida sobre impacto de la inteligencia artificial

El estudio también analizó cómo perciben los adolescentes el impacto de la inteligencia artificial.

Un 36% considera que tiene un efecto positivo en su vida. Un 15% la percibe como negativa. Cuando se trata del impacto en la sociedad, el 26% la valora de forma negativa.

Quienes la ven como positiva señalaron que facilita la vida, mejora el aprendizaje y aumenta la eficiencia y la productividad. También indicaron que podría mejorar la salud y automatizar tareas, lo que permitiría dedicar más tiempo a actividades personales.

En contraste, quienes la consideran negativa mencionaron la posible pérdida de pensamiento crítico y empleos. También advirtieron sobre la desinformación y el impacto ambiental. Además, alertaron sobre el uso de la inteligencia artificial para difundir propaganda y la dificultad para distinguir entre contenido real y generado por IA en línea.

