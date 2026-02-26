Tecnología

Más de la mitad de adolescentes usa inteligencia artificial para tareas: también buscan apoyo emocional

Informe revela que 57% la utiliza para buscar información y 54% para resolver ejercicios, mientras padres cuestionan su uso emocional

Por Europa Press
Estudio de Pew señala alto uso académico de IA entre jóvenes y preocupación parental por conversaciones y apoyo emocional.
Estudio de Pew señala alto uso académico de IA entre jóvenes y preocupación parental por conversaciones y apoyo emocional. (Canva/Stock)







