Malas noticias: YouTube mostrará anuncios cuando pausa un video

YouTube comenzó a aplicar un nuevo formato de publicidad que se muestra durante las pausas de los videos. Esta modalidad ya está disponible para todos los usuarios, excepto aquellos con suscripción a YouTube Premium, quienes seguirán disfrutando de una experiencia libre de anuncios.

El año pasado, en mayo, la compañía presentó cambios en la publicidad destinada a pantallas grandes, como las de las smartTV. En esas plataformas, los anuncios pasaron a ser menos frecuentes, pero más largos, y sin la opción de omitirlos.

Además, la plataforma había adelantado que planeaba nuevas formas de integrar publicidad. Una de estas es la aparición de anuncios cuando los usuarios pausaran un video. Esta opción se consideró efectiva, ya que, según Google, mejoró el rendimiento de las campañas, como se mencionó en la conferencia de resultados del primer trimestre de Alphabet, la empresa matriz de Google, a inicios de este año.

LEA MÁS: YouTube castiga a usuarios con ‘adblockers’

Philipp Schindler, vicepresidente sénior de Negocio de Google, explicó durante esa llamada que los ensayos con este tipo de publicidad en YouTube generaron “sólidos resultados” en cuanto al reconocimiento de marca. Además, estos anuncios ofrecieron “precios premium” para los anunciantes.

Los usuarios de YouTube comenzaron a notar la implementación masiva de estos anuncios, que ahora se muestran al pausar la reproducción de videos, según lo reportaron en redes como Reddit y X (antes Twitter).

En una declaración a The Verge, Oluwa Falodun, gerente de comunicaciones de YouTube, confirmó que esta nueva modalidad publicitaria se ofrece a todos los anunciantes como una forma “menos disruptiva” de publicidad, ya que no interrumpe la reproducción de contenido. Sin embargo, estos anuncios no podrán evitarse, a menos que se cuente con una suscripción a YouTube Premium.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.