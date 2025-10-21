Tecnología

‘Los Sims’ dejará de funcionar en enero de 2026 tras el cierre de sus servidores para móviles

Los servidores de Los Sims Móvil se apagarán el 20 de enero y ya no podrá descargarse. EA prepara 14 eventos y desbloquea todo el contenido

Por Europa Press
EA anunció que Los Sims Móvil cerrará el 20 de enero de 2026. Desde ya, se retiró de tiendas y tendrá 14 eventos antes de su final.
