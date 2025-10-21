‘Los Sims’ dejará de funcionar en enero de 2026 tras el cierre de sus servidores para móviles

EA anunció que Los Sims Móvil cerrará el 20 de enero de 2026. Desde ya, se retiró de tiendas y tendrá 14 eventos antes de su final.

Electronic Arts anunció el cierre definitivo de Los Sims Móvil para el próximo 20 de enero de 2026, cuando dejará de estar disponible tras el apagado de sus servidores.

El juego, lanzado en 2018 para iOS y Android, ofrecía una experiencia de simulación social adaptada al formato móvil. Permitía crear y personalizar personajes, construir hogares e interactuar con otros usuarios. En siete años, el título acumuló más de 50 actualizaciones.

EA informó que ya no se podrán adquirir paquetes ni gastar dinero real en la aplicación. Los usuarios podrán utilizar solamente SimCash, Simoleones y Tickets hasta el cierre.

Desde este 21 de octubre, el juego se retiró de la App Store y Google Play Store, lo que impide descargarlo en nuevos dispositivos. Sin embargo, quienes ya lo hayan instalado podrán seguir accediendo y actualizando la aplicación.

La desarrolladora publicó su última actualización este 20 de octubre. A partir de esa versión, los jugadores tendrán acceso a 14 nuevos eventos, incluidos pases de festival, misiones con tiempo limitado y búsquedas del tesoro.

Como parte de las acciones finales, EA confirmó que desde el 6 de enero de 2026 todos los objetos del Modo Construir y Crear un Sim (CAS) se desbloquearán para los jugadores sin requerimientos de nivel. Esta medida permitirá crear sin restricciones antes del apagado de los servidores.

El día del cierre, 20 de enero de 2026, se eliminará el acceso al juego y los datos guardados dejarán de estar disponibles, ya que toda la información se almacena en los servidores de EA.

Aunque no se detallaron las razones del cierre, la compañía ha venido trabajando en Proyecto Rene, una nueva entrega de la franquicia Los Sims, que busca ofrecer una experiencia multiplataforma entre computadoras y dispositivos móviles.

