Lleva bicarbonato de sodio: la mezcla casera más efectiva para limpiar el sofá con tres ingredientes

Una fórmula viral de tres ingredientes limpia sofás, alfombras y tapizados sin equipos especiales ni riesgo de humedad

Una fórmula casera para limpiar sofás y otros tapizados comenzó a volverse popular en Estados Unidos.

Utiliza tres ingredientes comunes que permiten eliminar manchas sin equipos costosos ni procesos complicados.

La receta casera para limpiar el sofá que arrasa en Internet

La cuenta de Youtube @simplefast1, especializada en trucos para el hogar, compartió un método sencillo para limpiar sofás, alfombras, sillas o cabeceras de cama. La mezcla utiliza solo tres productos:

½ litro de agua tibia

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1 cucharada de jabón para platos

Primero se deben mezclar los ingredientes hasta que se disuelvan por completo. Luego se debe humedecer una toalla de microfibra, envolverla alrededor de una tapa de olla y pasarla sobre el sofá.

La creadora del método señaló que el uso de microfibra ayuda a eliminar la suciedad sin dañar la tela. Además, explicó que al usar una tapa, el movimiento resulta más uniforme. Es clave que la toalla esté solo ligeramente húmeda, para evitar que el sofá quede mojado o huela mal.

En qué tipo de telas se puede aplicar esta mezcla

Según la especialista Mary Marlowe Leverette, colaboradora del portal The Spruce, la fórmula de agua, bicarbonato y jabón funciona bien en tapizados con etiqueta “W” o “W-S”, que son compatibles con limpiadores líquidos.

En cambio, las telas etiquetadas con “S” o “X” deben limpiarse únicamente con solventes o aspiración, ya que no toleran la humedad.

Leverette recomienda revisar la etiqueta del mueble y probar el producto en una zona poco visible antes de aplicarlo en toda la superficie.

Además, aconseja no empapar el tapizado, para evitar la formación de moho o malos olores.

Otras opciones caseras según el tipo de material

Para tapizados de cuero o cuerina, se sugiere una mezcla con:

½ vaso de vinagre blanco

¼ de taza de aceite de oliva

Después de agitar bien la solución, se debe aplicar con un paño de microfibra y luego pulir con un paño seco. Esta opción no debe usarse en cuero tipo gamuza, ya que podría dejar manchas permanentes.

Si la mancha no desaparece en el primer intento, lo más recomendable es acudir a un servicio de limpieza especializado. También se sugiere mantener una buena ventilación durante el proceso y evitar el uso de alcohol o solventes cerca de fuentes de calor o fuego.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.