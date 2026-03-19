Llamadas spam no desaparecen al ignorarlas: así funcionan los sistemas que insisten en contactarle

Ignorar llamadas spam no basta. La forma en que usted responde influye en la frecuencia de estos contactos automatizados.

Las llamadas spam se convirtieron en una interrupción frecuente para millones de usuarios. No responden al azar. Estos contactos operan con sistemas automatizados que analizan el comportamiento de cada persona.

Estas plataformas utilizan bases de datos sofisticadas. También evalúan patrones de uso para identificar líneas activas. El objetivo es confirmar si usted está disponible. Cada intento sirve para medir su reacción.

Expertos en ciberseguridad advierten que rechazar o ignorar llamadas no elimina el número de las listas. Esa conducta puede interpretarse como señal de que la línea está en uso. Esto aumenta la probabilidad de nuevos intentos.

El software realiza un análisis constante de interacciones. Ajusta la frecuencia de las llamadas según la respuesta del usuario. El silencio prolongado o el rechazo reiterado pueden intensificar el contacto.

Uno de los riesgos señalados es la respuesta verbal afirmativa. Se recomienda evitar decir “sí”. La voz podría ser capturada y utilizada para validar autorizaciones sin consentimiento.

Ante este escenario, especialistas sugieren una respuesta controlada. Atender con frases breves y firmes puede ser más efectivo. Expresiones como indicar que no existe interés o cuestionar el origen de los datos proyectan rechazo.

Esta estrategia puede llevar al sistema a clasificar el número como no rentable. En consecuencia, se reduce la frecuencia de las llamadas dentro de la campaña activa.

El aumento de estas comunicaciones obliga a entender el funcionamiento de los algoritmos. La forma en que usted responde influye en la persistencia del contacto. Gestionar cada llamada se convierte en una medida para disminuir el acoso telefónico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.