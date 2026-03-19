Tecnología

Llamadas spam no desaparecen al ignorarlas: así funcionan los sistemas que insisten en contactarle

Sistemas automatizados analizan su comportamiento y pueden intensificar llamadas si detectan actividad en su línea telefónica

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Por La Nación / Argentina / GDA
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Ignorar llamadas spam no basta. La forma en que usted responde influye en la frecuencia de estos contactos automatizados. (Shutterstock/Shutterstock)







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La Nación / Argentina / GDA

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