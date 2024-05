Letra ‘Ñ’: El secreto para contraseñas más seguras según experto en ciberseguridad

La protección de datos sensibles y la información personal del acceso no autorizado se convirtió en una prioridad. Una contraseña segura no solo previene el fraude financiero, la piratería y el robo de identidad, sino que también resguarda contra otros delitos cibernéticos.

De acuerdo con Microsoft, una contraseña fuerte debe tener al menos 12 caracteres, combinando mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Sin embargo, recientemente se reveló un consejo adicional para incrementar la seguridad de las contraseñas.

José Javier Pastor Valero, conocido en las redes sociales como Hackavis, es un perito forense digital y hacker ético. La Cámara de Comercio de Valencia lo describe como un experto en pruebas de penetración de sistemas informáticos y software, cuyo objetivo es evaluar y mejorar la seguridad. A través de su plataforma, Pastor comparte consejos útiles para la protección en el ciberespacio. En una reciente participación en Inédito Pódcast, ofreció un dato valioso para fortalecer las contraseñas.

“Grupos criminales no han podido llegar a conseguir muchas cosas por la ‘ñ’, porque no la tienen”, afirmó Pastor. Esta letra, la decimoquinta del alfabeto español y duodécima consonante, podría blindar la seguridad de una contraseña. “En cuanto a diccionarios, no existe la ‘ñ’, la tienen al final, siempre”, explicó.

Según Hackavis, los ciberdelincuentes podrían tardar hasta cuatro semanas en descifrar una contraseña que incluya la letra ‘ñ’, en comparación con las cinco horas que tomarían para una contraseña común. Las reacciones de los usuarios son variadas, desde comentarios ingeniosos hasta agradecimientos y sugerencias adicionales. Algunos mencionaron que para utilizar la ‘ñ’ como parte de una contraseña, el sistema debe tener implementado el ASCII extendido de caracteres, y señalaron que plataformas como Google no permiten su uso en contraseñas.

