Lanzan el primer avión comercial capaz de volar 22 horas seguidas y recorrer más de 18.500 km sin escalas

Qantas apuesta por vuelos ultralargos con un avión capaz de operar durante 22 horas continuas y ofrecer zonas especiales de bienestar.

Airbus completó el primer vuelo de prueba del A350-1000ULR, una aeronave diseñada para operar rutas comerciales de hasta 22 horas continuas y superar los 18.500 kilómetros sin escalas. El fabricante europeo busca abrir una nueva etapa en la aviación de larga distancia con conexiones directas entre Australia, Europa y Estados Unidos.

La prueba se realizó el martes 2 de junio. El avión identificado como MSN 707 despegó y aterrizó en Toulouse, Francia, tras un recorrido de 3 horas y 43 minutos. Durante el ensayo alcanzó una altitud superior a los 12.500 metros, equivalentes a más de 41.000 pies.

La aeronave estuvo a cargo de un equipo especializado en pruebas de Airbus. Además, incorporó instrumentos específicos para evaluar su desempeño y los nuevos sistemas instalados.

Rutas directas entre Sídney, Londres y Nueva York

La llegada del A350-1000ULR permitirá realizar vuelos sin escalas entre Sídney y Londres o entre Sídney y Nueva York, trayectos que actualmente requieren escalas intermedias.

Según las estimaciones, esta capacidad podría reducir hasta cuatro horas el tiempo total de viaje para los pasajeros.

En la actualidad, el vuelo comercial más largo en operación conecta Singapur y Nueva York mediante Singapore Airlines. Esa ruta cubre aproximadamente 15.350 kilómetros y supera las 18 horas de duración.

La conexión entre Sídney y Londres alcanzaría cerca de 18.500 kilómetros, una distancia superior a la de cualquier servicio comercial actual.

El cambio que amplía la autonomía del avión

El A350-1000ULR, cuyas siglas corresponden a Ultra Long Range o alcance ultralargo, deriva del modelo A350-1000 convencional.

La principal diferencia radica en un tanque adicional con capacidad para 20.000 litros de combustible. Esta modificación incrementa la autonomía en más de 1.800 kilómetros, de acuerdo con Airbus.

Durante el primer vuelo de prueba, la tripulación verificó el rendimiento general de la aeronave y evaluó la nueva arquitectura del sistema de combustible.

La compañía indicó que estas pruebas forman parte de una campaña de certificación que se extenderá durante dos meses.

Airbus evaluará ventilación y temperatura en la cabina

La fabricante también someterá a pruebas los sistemas de ventilación, control de temperatura y un nuevo sistema de refrigeración para la cocina de a bordo.

Este equipamiento fue desarrollado para reducir peso y mejorar la eficiencia durante vuelos de muy larga duración.

Proyecto Sunrise: dos amaneceres en un mismo viaje

La aeronave forma parte del Proyecto Sunrise, impulsado por la aerolínea australiana Qantas.

La iniciativa recibe ese nombre debido a que los pasajeros podrían observar el amanecer en dos ocasiones durante algunos de los vuelos más extensos, producto de la diferencia horaria entre Australia y otros destinos internacionales.

La entrega del primer avión registró retrasos. La aerolínea espera recibir la primera unidad en abril de 2027.

El plan original contemplaba inaugurar estas rutas en 2025. Posteriormente se trasladó a finales de 2026 antes de fijar la nueva fecha de entrega.

Qantas también encargó otras 12 aeronaves A350-1000 destinadas a operaciones de larga distancia.

Menos pasajeros para ofrecer más comodidad

Con el objetivo de mejorar la experiencia a bordo, Qantas informó en 2025 que cada vuelo transportará hasta 238 pasajeros.

La cifra se ubica por debajo de los cerca de 300 asientos que incorpora la configuración estándar del modelo.

El proyecto incluye una zona de bienestar donde los viajeros podrán estirar las piernas, alimentarse e hidratarse durante el trayecto.

Además, todos los pasajeros contarán con acceso a Wi-Fi durante el vuelo.

Así estarán distribuidas las clases del A350-1000ULR

La aeronave dispondrá de:

6 asientos en primera clase

52 asientos en clase ejecutiva

40 asientos en clase económica premium

140 asientos en clase económica

Primera clase

Los pasajeros tendrán acceso a una habitación privada con:

Poltrona reclinable

Cama

Pantalla de 32 pulgadas

Seis espacios de almacenamiento

Armario

Área para trabajar y comer

Clase ejecutiva

Incluirá:

Asiento de 2 metros de longitud convertible en cama

Pantalla de 18 pulgadas

Mesa auxiliar

Cargador inalámbrico

Espacios de almacenamiento

Opción de cerrar la cabina

Clase económica premium

Ofrecerá:

Apoyapiés

Apoyacabezas

Pantalla de 13,3 pulgadas

Compartimento personal

Clase económica

Contará con:

Apoyacabezas

Espacio adicional para las piernas

Pantalla de 13,3 pulgadas

Diseño pensado para reducir el jet lag

Qantas señaló que trabajó junto a especialistas en sueño para disminuir los efectos del jet lag.

Para ello incorporó esquemas de iluminación específicos y horarios de alimentación adaptados a vuelos de muy larga duración.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.