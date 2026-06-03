Tecnología

Lanzan el primer avión comercial capaz de volar 22 horas seguidas y recorrer más de 18.500 km sin escalas

El nuevo A350-1000ULR busca conectar Sídney con Londres y Nueva York sin escalas y con mayor comodidad para los pasajeros

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Por O Globo / Brasil / GDA
Qantas apuesta por vuelos ultralargos con un avión capaz de operar durante 22 horas continuas y ofrecer zonas especiales de bienestar.
Qantas apuesta por vuelos ultralargos con un avión capaz de operar durante 22 horas continuas y ofrecer zonas especiales de bienestar. (Pascal PIGEYRE - MASTER FILMS/Airbus)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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