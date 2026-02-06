La tecnología detrás del Super Bowl: conozca la infraestructura digital que sostiene este evento masivo

El próximo domingo, cuando más de 70.000 personas llenen las gradas del Levi’s Stadium durante el Super Bowl LX, no solo presenciarán uno de los eventos deportivos más esperados del año. También estarán rodeadas por una red tecnológica silenciosa pero potente, diseñada para asegurar conectividad, seguridad digital y transmisión de datos a gran escala.

Detrás de esta experiencia, destaca la actualización tecnológica del estadio, implementada con la colaboración de Cisco, empresa que participa como socio tecnológico de la NFL, del Levi’s Stadium y de los San Francisco 49ers.

Un estadio que respira datos

El recinto cuenta ahora con uno de los centros de datos más avanzados de la NFL, desde donde se controla la mayoría de los sistemas digitales del estadio. Esto incluye pantallas de video 4K, pantallas LED, sonido, producción audiovisual y conexión Wi-Fi de última generación.

Parte fundamental de esta renovación es la incorporación de Wi-Fi 7, una tecnología que mejora la eficiencia en entornos con alta concentración de dispositivos móviles conectados simultáneamente.

Streaming sin interrupciones

El volumen de datos que se espera mover durante el evento podría romper récords. En 2012 se cargaron alrededor de 300 GB, pero hoy las cifras llegan fácilmente a los 35 o 40 terabytes en eventos de este tipo. Todo ocurre mientras los usuarios publican en redes sociales, hacen transacciones digitales o transmiten en vivo.

Para mejorar el rendimiento, también se integró una tecnología llamada hiperdireccional, que optimiza el envío de señales inalámbricas y permite una cobertura más eficiente incluso a distancia.

Defensa digital anticipada

La magnitud del Super Bowl no solo exige rendimiento tecnológico, también demanda protección contra ciberamenazas. Por esta razón, el estadio opera con una arquitectura de seguridad que analiza el tráfico digital entrante y saliente en tiempo real.

El sistema integra herramientas desarrolladas por Cisco y sus filiales, como Splunk, ThousandEyes, Talos, Umbrella, Meraki y Secure Firewall. Estas soluciones permiten detectar amenazas de forma anticipada, algo esencial para proteger la integridad del evento y los datos de miles de asistentes.