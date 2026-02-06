Tecnología

La tecnología detrás del Super Bowl: conozca la infraestructura digital que sostiene este evento masivo

Pantallas 4K, miles de celulares y millones de datos en tiempo real convierten la final de la NFL en una prueba tecnológica sin precedentes

Por Jailine González Gómez
El Super Bowl LX mostrará cómo una red invisible permite streaming, seguridad y conectividad simultánea para miles de asistentes.
El Super Bowl LX mostrará cómo una red invisible permite streaming, seguridad y conectividad simultánea para miles de asistentes. (CHRISTOPHER POLK/Getty Images via AFP)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

