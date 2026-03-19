La nueva opción de Adobe Firefly logra que la inteligencia artificial aprenda su estilo visual

Los Modelos Personalizados de Adobe Firefly salen de la fase privada. Ahora puede entrenar la IA con sus trazos y colores para generar contenido masivo.

La compañía Adobe lanzó una versión de beta pública para los Modelos Personalizados de Firefly. Esta herramienta facilita que los creadores de contenido utilicen material propio para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Esta opción se presentó en octubre del año pasado durante la conferencia anual Adobe MAX. Inicialmente el lanzamiento ocurrió en una fase de beta privada. La idea busca permitir la creación de modelos de inteligencia artificial propios. Con esto, los usuarios generan series completas de recursos con coherencia visual y un estilo único.

Ahora es posible probar esta capacidad de personalización debido a su llegada a la beta pública. Así lo recogió el medio especializado The Verge y consta en la página de ayuda de Adobe. En ese sitio se detallan pautas para preparar y crear modelos personalizados de forma eficaz.

Esta tecnología funciona como una base para preservar la estética en diversos proyectos creativos. El sistema aprende detalles específicos como el estilo fotográfico, el tipo de ilustración y el grosor de los trazos. También identifica paletas de colores, tonos de iluminación y el carácter particular de los personajes.

El modelo facilita el trabajo con volúmenes grandes de creaciones al integrar elementos basados en el entrenamiento previo. La herramienta resulta útil para quienes desarrollan personajes en una serie animada. El sistema realiza mejoras automáticas que respetan las características concretas definidas por el autor.

Los interesados deben compartir entre 10 y 30 imágenes variadas de alta calidad para iniciar el proceso de entrenamiento. Adobe solicita que los archivos utilicen el formato JPG o PNG para mostrar el concepto específico deseado. Los materiales deben ser representativos del estilo visual que se pretende replicar a gran escala.

The Verge indica que la compañía explicó que el modelo personalizado se integra directamente en el flujo de trabajo. Esta capacidad permite generar nuevas ideas alineadas con una estética personal en diferentes campañas. La empresa asegura que es posible producir de manera masiva sin que el resultado pierda el sello distintivo del creador.