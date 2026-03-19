Tecnología

La nueva opción de Adobe Firefly logra que la inteligencia artificial aprenda su estilo visual

La función de Adobe Firefly permite a los creadores utilizar entre 10 y 30 imágenes personales para definir estilos únicos en inteligencia artificial

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Por Europa Press
Los Modelos Personalizados de Adobe Firefly salen de la fase privada. Ahora puede entrenar la IA con sus trazos y colores para generar contenido masivo.
Los Modelos Personalizados de Adobe Firefly salen de la fase privada. Ahora puede entrenar la IA con sus trazos y colores para generar contenido masivo. (Canva stock/Ivan S de Pexels / Jakub Zerdzicki)







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