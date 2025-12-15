Tecnología

La inesperada forma en que la IA adoptó valores humanos, según nuevo estudio

Investigación reveló que modelos de IA absorbieron patrones culturales al analizar cómo distintos grupos tomaron decisiones en escenarios de colaboración

Por O Globo / Brasil / GDA
Modelos de IA aprendieron valores culturales mediante el análisis de decisiones humanas en juegos y pruebas de donación, según la Universidad de Washington.
Modelos de IA aprendieron valores culturales mediante el análisis de decisiones humanas en juegos y pruebas de donación, según la Universidad de Washington. (Canva/Canva)







