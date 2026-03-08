Joven rechazado por 15 universidades vende su segunda startup a los 19 años y apunta a crear empresa de $1.000 millones

Un emprendedor de 19 años vendió su segunda startup tras ser rechazado por 15 universidades. Ahora busca crear una empresa valorada en $1.000 millones.

Un emprendedor de 19 años vendió su segunda startup tecnológica tras recibir el rechazo de 15 universidades de Estados Unidos. Zach Yadegari concretó la venta del aplicativo Cal AI al gigante del fitness digital MyFitnessPal, líder mundial en seguimiento de nutrición.

El monto de la operación no trascendió. Sin embargo, especialistas del sector estimaron que la cifra pudo alcanzar nueve dígitos.

Cal AI es una aplicación que permite contar calorías a partir de fotos de alimentos. El usuario solo debe enviar una imagen de su comida. El sistema analiza el contenido y calcula el valor calórico.

Yadegari desarrolló el aplicativo en su tiempo libre mientras cursaba la educación secundaria.

Para impulsar el crecimiento del producto, la startup ejecutó campañas con influenciadores de nutrición y fitness. También destinó una fuerte inversión en publicidad digital de rendimiento en Facebook, TikTok e Instagram.

Según explicó el joven empresario en una entrevista con el sitio especializado Inc., la empresa generó $40 millones en ingresos durante los últimos 12 meses. Además, proyectó que la facturación alcance $50 millones durante 2026.

El caso de Yadegari se volvió viral el año pasado. El emprendedor reveló que 15 universidades prestigiosas rechazaron su solicitud de admisión. Entre ellas figuraban Harvard, Columbia y Princeton.

El rechazo generó sorpresa porque el joven ya tenía experiencia empresarial. A los 16 años fundó Totally Science, una plataforma que permitía a estudiantes jugar en línea desde la escuela. Esa startup también se vendió.

Tras el episodio viral en la red social X, un usuario sugirió que los evaluadores pudieron pensar que el joven abandonaría los estudios antes de terminar la carrera.

El propio Yadegari indicó que esa posibilidad es real. Señaló al medio Inc. que podría dejar la universidad para iniciar una nueva empresa tecnológica.

El emprendedor explicó que el mayor valor de la universidad para él radica en la vida social y no en la educación formal. También afirmó que su objetivo es formar un equipo y construir una compañía valorada en $1.000 millones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.