Tecnología

Japón apuesta por drones militares de cartón que superan los 100 km/h y cuestan hasta 20 veces menos

El modelo AirKamuy 150 ya participa en operaciones de la Fuerza Marítima japonesa y apuesta por bajo costo y rápida fabricación

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Por O Globo / Brasil / GDA
Japón impulsa drones militares de cartón con alta velocidad, bajo costo y capacidad para operar como señuelos en combate.
Japón impulsa drones militares de cartón con alta velocidad, bajo costo y capacidad para operar como señuelos en combate. (Ministerio de Defensa de Japón/Redes sociales)







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