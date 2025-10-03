¿Instagram espía su micrófono? Esto explicó el jefe de la red social

El jefe de Instagram negó que escuchen conversaciones. Explicó por qué aparecen anuncios parecidos a lo que usted comenta.

Adam Mosseri, director de Instagram, rechazó que la aplicación use el micrófono de los teléfonos para escuchar conversaciones con fines publicitarios.

En un video compartido en su perfil oficial, abordó una de las teorías más extendidas entre los usuarios: que las plataformas tecnológicas espían a las personas para mostrar anuncios relacionados con sus conversaciones privadas.

Mosseri aseguró que Instagram no escucha las conversaciones. Afirmó que no usan el micrófono del teléfono para espiar y explicó que esta práctica sería una violación a la privacidad y que, además, resultaría ilegal en la mayoría de países.

También indicó que una escucha permanente gastaría la batería del celular de forma visible para el usuario. Además, si el micrófono estuviera activo, se mostraría una luz indicadora en pantalla. Aunque no lo mencionó, cualquier transferencia constante de datos hacia servidores de Meta sería fácil de detectar por expertos.

Por qué los anuncios parecen escuchar conversaciones

Para quienes dudan de su afirmación, Mosseri compartió cuatro razones por las que una persona podría ver un anuncio sobre algo que habló recientemente:

1. Huella digital de navegación

El usuario pudo haber buscado o tocado contenido relacionado con ese producto antes de conversar al respecto. Empresas anunciantes comparten datos con Meta, y si alguien visitó un sitio web, podría recibir luego publicidad pagada sobre ese artículo.

2. Algoritmos y afinidad social

Instagram usa patrones de comportamiento para predecir intereses. Si una persona cercana buscó ese producto, es posible que se muestre publicidad relacionada. También puede deberse a que personas con perfiles similares realizaron acciones parecidas.

3. Exposición previa inconsciente

Mosseri explicó que muchas veces el usuario vio el anuncio antes de la conversación, pero no lo registró de forma consciente. Al desplazarse rápidamente por el contenido, se graban estímulos visuales que luego podrían influir en lo que se comenta.

4. Coincidencia o azar

Finalmente, el CEO de Instagram reconoció que a veces ocurre por casualidad. Las coincidencias existen, y no todo tiene una explicación tecnológica detrás.

Mosseri insistió en que Meta no escucha a los usuarios, aunque reconoció que muchas personas seguirán creyendo lo contrario, sin importar cuántas veces se aclare el tema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.