Tecnología

¿Instagram espía su micrófono? Esto explicó el jefe de la red social

Adam Mosseri dio cuatro razones que explican por qué usted ve publicidad sobre temas que acaba de hablar con alguien más

Por La Nación / Argentina / GDA
El jefe de Instagram negó que escuchen conversaciones. Explicó por qué aparecen anuncios parecidos a lo que usted comenta.
El jefe de Instagram negó que escuchen conversaciones. Explicó por qué aparecen anuncios parecidos a lo que usted comenta. (Canva/Canva)







