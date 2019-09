A pesar de los mecanismos que emplea en la actualidad, hay una serie de factores que sigue sin poder controlar por completo durante los meses de producción. Por ejemplo, el clima. “Siembro en diferentes épocas del año, esto me permite predecir qué clima habrá, según años anteriores y las estaciones del país. También depende mucho de la zona (si es lluviosa o seca), pero todo lo trabajo con base en los conocimientos que he ido adquiriendo a través del tiempo y en lo que escucho en los noticiarios”, aseguró Ugalde, al explicar que no siempre sus predicciones se cumplen.