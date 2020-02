La tienda de comestibles, llamada Amazon Go Grocery, es una expansión de la cadena de pequeñas tiendas Amazon Go, creada hace dos años. Su superficie de 966 metros cuadrados (10.400 pies cuadrados) y vende algo más que las gaseosas y sándwiches del Amazon Go. Ofrece además pan recién salido del horno, naranjas rojas, calabazas y toda clase de comestibles para preparar la cena o llenar la despensa.