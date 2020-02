Andrés Muñoz, gerente de Cuentas Estratégicas ITQ Latam, asegura que “la adopción del modelo zero trust no tiene por qué implicar un incremento en los costos, no es algo que se debe implementar de un día para otro”, ya que “no se trata de desechar todos los sistemas de seguridad con los que ya se cuentan, sino que de ir poco a poco adaptándolos hacia este nuevo modelo”, precisa.