Joven mexicano afectado por terremoto competirá en Olimpiada Mundial de Robótica

Andrés González se coronó como campeón de la competencia de robótica en México y así ganó su pase al certamen internacional que se efectuará en Costa Rica, entre el 10 y el 12 de noviembre. (Andrés González para LN.)

“A partir del pasado sismo del 19 de setiembre en México, la zona en la que vivo, al igual que el área en la que está ubicada mi escuela, resultó ser una de las más afectadas del país, ya que hubo muchos derrumbes y edificios colapsados. Apenas hoy (25 de octubre) se reanudaron las clases en mi plantel (colegio)”, cuenta el joven mexicano Andrés González.

Él es uno de los 2.500 muchachos provenientes de todo el mundo que desde el viernes 10 y hasta el sábado 12 de noviembre mostrarán sus destrezas en la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO, por sus siglas en inglés), que se efectuará en las instalaciones de Parque Viva, en la Guácima, Alajuela.

González, de 17 años, alumno del colegio Bernardino de Sahagun, en Xochimilco, y campeón nacional de México en robótica, contó que ya se reabrió el laboratorio donde entrena para la competencia internacional. “Lo único que me queda por hacer es aprovechar al máximo las pocas horas que tengo de trabajo, ya que se redujeron las labores de práctica, y eso a mí me afecta bastante, pues se interrumpe mi preparación para la competencia internacional”, comentó.

El muchacho se enamoró de esta disciplina apenas un año atrás, cuando un maestro se acercó a su colegio e impartió un taller de robótica.

“Empecé a practicar; poco a poco fui desarrollando estas habilidades que no sabía que tenía”, recordó en conversación vía WhatsApp con La Nación.

Inmediatamente empezó a participar de competencias regionales, hasta llegar a la final nacional, en la que obtuvo el séptimo lugar.

“Esa fue una experiencia muy ‘padre’, pero a la vez triste, pues solo los mejores tres lugares eran los que se iban a la competencia internacional (celebrada en la India, en el 2016)”, recordó.

El joven mexicano Andrés González resultó afectado tras el terremoto del 19 de setiembre, pues en la zona donde se encuentran su hogar y su escuela se presentaron muchos derrumbes y edificios colapsados. (Andrés González para LN)

Lejos de desilusionarse, el joven se propuso seguir trabajando para obtener un buen lugar en el 2017. Así fue como se coronó campeón del certamen y ahora se prepara para venir a mostrar su talento a Costa Rica.

El cierre de su colegio no ha sido el único inconveniente con el que ha debido lidiar en su camino a la Olimpiada. Andrés González entrena con una computadora que le presta su profesor.

"A mí me gustaría tener mi propio material para trabajar, no tengo mi laptop, un maestro me presta la de él, pero es un modelo antiguo y tarda un poco en procesar los programas", dijo.

Esa situación lo puso en aprietos en la competencia nacional. “Me descalificaron de una ronda porque el programa no se descargó, tuve la fortuna de que en la ronda que había pasado previamente había obtenido un buen puntaje, que me puso por delante de los demás equipos”, agregó.

Su historia ejemplifica los sacrificios que muchas veces hacen no solo los competidores, sino también sus familias.

“Agradezco que mi papá va a ir conmigo. Logramos buscar recursos de donde pudimos para que él me pudiera acompañar. Como soy menor de edad no me gustaría estar solo allá”, comentó González.

El mexicano aseguró que desde ya está emocionado por conocer Costa Rica, una nación que, según le han contado, tiene mucha biodiversidad. No en vano, la temática de la olimpiada de este año, que por primera vez se realiza en el continente americano, es la sostenibilidad.

Del evento, a él lo emociona todo: competir con desconocidos, el ambiente, la música, la presión, etcétera.

“Estar viendo si alguien ya acabó su robot, si yo tengo que hacer mis pruebas. Eso es lo más ‘padre’, es lo que más me ha gustado, ya que he hecho muchas amistades con chavos (chicos) de otros estados, eso es lo que más me agrada”, aseguró.

El joven planea venir a dar su mejor esfuerzo al país, pero tiene claras sus prioridades.

“En la competencia nacional yo no iba a ganar, sino a reflejar el esfuerzo de mi preparación. Afortunadamente obtuve el primer lugar, pero lo importante es dar lo mejor de uno. Si fui primer lugar fue porque me dediqué y trabajé, y si me alcanza para ser de los mejores lugares, muy bien, y si no, le voy a echar muchas ganas”, concluyó.

Entusiasmo

El mexicano Andrés González, integrará uno de los 400 equipos que concursarán en ocho diferentes categorías.

“Estamos muy entusiasmados de recibir a tantos niños, niñas y jóvenes talentosos de 66 países (...). Costa Rica es reconocida por su esfuerzo permanente en el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, por lo que esta Olimpiada reviste un especial significado para nosotros”, aseguró Carolina Vásquez, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

La Olimpiada Mundial de Robótica cuenta con el apoyo del Consejo de Innovación y Talento Humano de la Presidencia de la República. Es organizada por la empresa Aprender Haciendo, en colaboración con el Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT-Conare) y auspiciada por el Micitt, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Por su parte, Alejandra Sánchez, representante de la Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica, considera que esta es una oportunidad para poner al país en el mapa de la robótica a nivel mundial y promover el amor por la ciencia y la tecnología.

Es por esa razón que el evento también ofrecerá diversos talleres y conferencias. Los interesados pueden inscribirse ingresando aquí.