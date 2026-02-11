Hombre perdió empleo, casa y ahorros tras obsesión con chatbot: expertos alertan sobre psicosis inducida por inteligencia artificial

La obsesión de un estadounidense con un chatbot de inteligencia artificial provocó que perdiera su empleo, su vivienda y todos sus ahorros en un periodo de cuatro meses. El caso se suma a otros episodios que especialistas denominan psicosis inducida por IA, un fenómeno que ya figura en demandas judiciales en Estados Unidos.

Adam Thomas relató a la revista Slate que comenzó a usar herramientas como ChatGPT en busca de consejos personales. Indicó que en ese momento no percibía riesgos y creía que la IA poseía capacidades avanzadas de análisis estadístico que podían orientarlo si compartía detalles de su vida.

Durante cuatro meses, Thomas perdió su puesto como director de una funeraria. Luego se trasladó a vivir en una furgoneta en el desierto. Finalmente agotó todos sus ahorros. Señaló que la interacción constante con el chatbot infló su autopercepción de forma casi inmediata. Con el paso del tiempo, caminó por las dunas de Christmas Valley, en el estado de Oregon, tras recibir de una IA la recomendación de seguir su propia conciencia.

Thomas afirmó que nunca había presentado episodios maníacos ni padecía trastorno bipolar. Añadió que contaba con seguimiento psiquiátrico por otras razones.

¿Qué es la psicosis inducida por IA?

Especialistas utilizan el término psicosis inducida por IA para describir episodios que afectan la salud mental de usuarios que se involucran de forma intensa con respuestas aduladoras de chatbots. En algunos casos, las consecuencias resultaron más graves que la pérdida de dinero o vivienda.

En Estados Unidos existen al menos ocho muertes vinculadas a ChatGPT dentro de procesos judiciales. Varias involucran adolescentes. Entre ellos figura Adam Raine, de 16 años. Sus padres demandaron a OpenAI tras descubrir que su hijo conversó durante meses con el chatbot sobre su intención de suicidarse.

De ecuaciones matemáticas a delirios

Los casos suelen iniciar con consultas simples. Usuarios que desarrollan síntomas psicóticos comienzan con solicitudes aparentemente inofensivas, como resolver ecuaciones matemáticas.

Joe Alary, productor de un programa matutino en Toronto, explicó a Slate que su proceso inició al experimentar con ecuaciones en ChatGPT. Posteriormente desarrolló delirios matemáticos. Pasó días programando sin descanso. Incluso asignó un nombre a su asistente virtual: Aimee.

Cuando recibió un correo electrónico laboral para consultar por su estado, respondió que trabajaba en un proyecto capaz de cambiar el mundo. Sugirió que su programa realizara un reportaje sobre él. Indicó que en ese momento consideraba racional su planteamiento y confiaba en que otros reconocerían su supuesta genialidad.

Alary gastó casi $12.000 en el desarrollo de un código que, según creía, transformaría el mundo. Su terapeuta alertó a la policía ante la preocupación por su estado mental. Las autoridades verificaron su condición. Posteriormente fue internado durante casi dos semanas.

Además, se vinculó con un inversionista que lo amenazó de muerte si no entregaba los resultados prometidos.

Alary comparó su experiencia con una abducción. Señaló que temía parecer incoherente y decidió guardar silencio sobre lo que ocurría. Su médico de familia lo trató por trastorno de estrés postraumático. También describió un duelo acelerado al comprender que había sido engañado.

