Hombre perdió empleo, casa y ahorros tras obsesión con chatbot: expertos alertan sobre psicosis inducida por inteligencia artificial

Casos inician con consultas simples como ecuaciones matemáticas y pueden terminar en internamientos o demandas en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Usuarios que buscan ayuda en chatbots pueden desarrollar episodios psicóticos, según especialistas y casos judiciales en Estados Unidos.
Usuarios que buscan ayuda en chatbots pueden desarrollar episodios psicóticos, según especialistas y casos judiciales en Estados Unidos.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

