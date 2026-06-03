Tecnología

HDMI-CEC en Smart TV: la función poco conocida que permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto

Esta tecnología integrada en muchos televisores inteligentes facilita la conexión y el control de consolas, reproductores y otros equipos

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Por El Universal / México / GDA
HDMI-CEC permite manejar varios dispositivos conectados al televisor desde un único control remoto y simplifica la experiencia de uso.
HDMI-CEC permite manejar varios dispositivos conectados al televisor desde un único control remoto y simplifica la experiencia de uso. (ChatGPT/Generada con IA)







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