HDMI-CEC en Smart TV: la función poco conocida que permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto

HDMI-CEC permite manejar varios dispositivos conectados al televisor desde un único control remoto y simplifica la experiencia de uso.

Aunque muchas personas usan su televisión todos los días, existen funciones poco conocidas que pueden facilitar la experiencia de entretenimiento en casa. Una de ellas es HDMI-CEC, una herramienta integrada en gran parte de las Smart TV modernas que permite controlar varios dispositivos conectados desde un solo control remoto.

Esta tecnología mejora la conectividad entre equipos y simplifica tareas cotidianas como encender dispositivos, ajustar el volumen o reproducir contenido.

¿Qué es HDMI-CEC y para qué sirve?

El HDMI-CEC (Control de Electrónica de Consumo) es una función incluida en la mayoría de televisores inteligentes. Según la empresa japonesa Nakamichi, permite que los dispositivos conectados mediante HDMI se comuniquen entre sí y puedan controlarse desde un único mando a distancia.

Gracias a esta herramienta, es posible conectar equipos como una consola de videojuegos o un reproductor Blu-ray mediante un cable HDMI para proyectar contenido en la pantalla del televisor.

Además, el usuario puede manejar la reproducción desde el control remoto de la televisión o desde el dispositivo vinculado.

Entre las funciones más utilizadas destacan:

Regular el volumen

Encender y apagar dispositivos

Reproducir y pausar videos

Es importante considerar que, en muchos casos, al apagar el televisor también se apagan los dispositivos conectados. Lo mismo puede ocurrir en sentido contrario.

¿Cómo saber si su Smart TV tiene HDMI-CEC?

La función HDMI-CEC suele estar disponible en televisores relativamente recientes. Por ejemplo, Samsung la incorpora en modelos fabricados desde 2008.

Para verificar si su televisor cuenta con esta tecnología, siga estos pasos:

Presione el botón Menú del control remoto. Ingrese a Ajustes. Busque opciones como Ajustes HDMI, Administrador de dispositivos externos o una denominación similar. Localice la opción CEC.

Un aspecto importante es que cada fabricante utiliza un nombre diferente para esta función. Algunos de los más conocidos son:

LG: SympLink

SympLink Panasonic: HDAVI Control, EZ-Sync o VIERA

HDAVI Control, EZ-Sync o VIERA Samsung: Anynet+

Anynet+ Sony: BRAVIA Sync

BRAVIA Sync Toshiba: CE-Link o Regza Link

La compatibilidad también se extiende a plataformas y dispositivos como Roku, Android TV y Google TV, entre otros.

Cómo activar y utilizar HDMI-CEC en una Smart TV

Una vez confirmada la compatibilidad, la conexión puede realizarse en pocos pasos:

Verifique que el dispositivo que desea conectar sea compatible con HDMI-CEC. Active la función desde el menú de Ajustes del dispositivo. Habilite HDMI-CEC en el televisor. Conecte ambos equipos mediante un cable HDMI. Comience a transmitir contenido y controle las funciones desde cualquiera de los controles remotos compatibles.

Qué hacer si HDMI-CEC presenta fallas

Si la función no opera correctamente, los especialistas recomiendan revisar dos aspectos básicos:

Confirmar que el cable HDMI esté conectado de forma correcta.

esté conectado de forma correcta. Verificar que el firmware del televisor se encuentre actualizado.

Estas comprobaciones suelen resolver los problemas más comunes relacionados con la comunicación entre dispositivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.