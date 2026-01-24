Tecnología

Grok difundió más de tres millones de imágenes sexualizadas en X, incluidas 23.000 de menores

Fallos en las salvaguardias del asistente de inteligencia artificial permitieron la difusión masiva de contenido sexualizado en X entre finales de diciembre y enero

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Grok es el chatbot de IA que Elon Musk implementó en X, el antiguo Twitter.
Grok es el chatbot de IA que Elon Musk implementó en X, el antiguo Twitter. (LIONEL BONAVENTURE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaIngeligencia artificialGrokElon Musk
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.