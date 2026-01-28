Google Fotos suma función para crear memes personalizados con inteligencia artificial

Google Fotos incorporó una nueva opción llamada Me Meme en Estados Unidos. La herramienta permite crear memes personalizados mediante inteligencia artificial generativa. La función utiliza fotografías de los usuarios y una amplia variedad de plantillas con enfoque humorístico.
La tecnológica amplió así sus herramientas basadas en inteligencia artificial, con el objetivo de ofrecer nuevas formas de explorar imágenes y generar contenido para compartir con amigos y familiares. El formato de memes se integra como una opción adicional dentro de la aplicación.
La función Me Meme permite generar imágenes divertidas y personalizadas a partir de modelos de inteligencia artificial generativa. Así lo detalló Google en la página de ayuda de Google Fotos, donde explicó el funcionamiento básico de esta novedad.
Para crear un meme, el usuario debe elegir una plantilla prediseñada o cargar una imagen propia para usarla como base. Luego selecciona una fotografía específica de una persona almacenada en su cuenta de Google Fotos.
El sistema genera como resultado una imagen creada por IA, en la que la persona aparece integrada en una escena de tono humorístico. El contenido final puede compartirse a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Por ahora, la función comenzó a desplegarse únicamente en Estados Unidos. Google no informó cuándo estará disponible en otros países.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.