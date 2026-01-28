Tecnología

Google Fotos suma función para crear memes personalizados con inteligencia artificial

La nueva herramienta de Google Fotos permite generar memes con fotos personales y plantillas creadas con inteligencia artificial generativa

Por Europa Press
Google Fotos habilitó Me Meme en Estados Unidos. La función crea memes personalizados con inteligencia artificial a partir de imágenes del usuario.
Google Fotos habilitó Me Meme en Estados Unidos. La función crea memes personalizados con inteligencia artificial a partir de imágenes del usuario.







