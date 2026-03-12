Tecnología

Google desarrolla una herramienta con IA para predecir inundaciones

La nueva tecnología de Google transforma noticias en datos científicos para anticipar desastres climáticos con una precisión de hasta el 100% en eventos graves

Por Europa Press y Marianela Arias Vilchez
Groundsource utiliza inteligencia artificial para procesar millones de reportes de prensa y superar la falta de sensores globales en la detección de inundaciones. (Canva Stocks/Long Bà Mùi de Pexels / Long Bà Mùi de Pexels)







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

