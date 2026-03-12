Google desarrolla una herramienta con IA para predecir inundaciones

Groundsource utiliza inteligencia artificial para procesar millones de reportes de prensa y superar la falta de sensores globales en la detección de inundaciones.

Google presentó Groundsource. Esta nueva herramienta utiliza inteligencia artificial para predecir desastres naturales. El sistema se enfoca en detectar inundaciones repentinas en zonas urbanas, según informó la compañía en su blog oficial.

La iniciativa forma parte de un proyecto de resiliencia climática. La empresa busca alertar sobre fenómenos meteorológicos de alta gravedad. Esta tecnología utiliza la capacidad de análisis de Gemini para procesar datos a escala global.

El sistema analizó informaciones públicas de 2.600.000 inundaciones. Estos eventos ocurrieron en más de 150 países desde el año 2000. La herramienta transforma noticias desestructuradas en un archivo de eventos organizado.

Gemini aplica un proceso de verificación riguroso. Primero clasifica si las inundaciones son reales o pasadas. Luego aplica un razonamiento temporal para fijar el momento exacto del suceso. Finalmente identifica la ubicación mediante Google Maps Platform.

Desafíos por falta de datos globales

La publicación de la empresa señala que la falta de una infraestructura de observación estandarizada dificulta el pronóstico de inundaciones. A diferencia de los sismos, los eventos hidrometeorológicos carecen de redes de sensores globales unificadas. La carencia de datos históricos de alta calidad frena la validación de modelos.

Google explica que los archivos satelitales actuales enfrentan limitaciones físicas como la interferencia de las nubes. El Sistema mundial de alerta y coordinación en caso de catástrofe (GDACS) posee un inventario de 10.000 entradas. Sin embargo, la firma tecnológica considera que esa cifra es insuficiente para entrenar una inteligencia artificial a escala global.

La escasez de registros afecta el monitoreo de desastres localizados o de movimiento rápido. Estos eventos pequeños a menudo quedan fuera de las bases de datos tradicionales. Groundsource soluciona este problema al convertir la noticia en una base científica robusta.

Alertas con 24 horas de antelación

La empresa afirma en su blog que la utilización de datos estructurados permite generar pronósticos cercanos de inundaciones urbanas globales. El sistema emite alertas hasta con 24 horas de anticipación. Google indica que ya implementa estos avisos en su plataforma Flood Hub.

La firma destacó que Groundsource capturó entre el 85% y el 100% de las inundaciones graves registradas entre 2020 y 2026. Esta cifra proviene de los registros del Sistema mundial de alerta y coordinación en caso de catástrofe. El modelo es eficaz para identificar tanto desastres de alto impacto como fenómenos más pequeños.

El gigante tecnológico sostiene que este trabajo demuestra cómo los modelos de lenguaje transforman la memoria no estructurada en datos accionables. La metodología tiene potencial para aplicarse en otros peligros naturales. El sistema podría predecir sequías, deslizamientos de tierra y avalanchas en el futuro.