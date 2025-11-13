Tecnología

Gmail sin Internet y otros trucos poco conocidos que le facilitarán la vida

Gmail tiene funciones poco conocidas que permiten cancelaciones rápidas, uso offline, respuestas de vacaciones y más configuraciones útiles

Por O Globo / Brasil / GDA
El correo de Google ofrece funciones útiles como modo offline, programación de envíos y correos confidenciales, todo desde su navegador Chrome
El correo de Google ofrece funciones útiles como modo offline, programación de envíos y correos confidenciales, todo desde su navegador Chrome







