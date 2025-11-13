Gmail sin Internet y otros trucos poco conocidos que le facilitarán la vida

El correo de Google ofrece funciones útiles como modo offline, programación de envíos y correos confidenciales, todo desde su navegador Chrome

El correo electrónico de Google funciona incluso sin conexión. Gmail permite que usted redacte, lea o busque mensajes en su bandeja de entrada sin tener acceso a Internet. Una vez que su computadora vuelva a estar conectada, el contenido se sincroniza automáticamente.

Este y otros trucos útiles pueden mejorar su experiencia diaria con la plataforma. Entre ellos se encuentran funciones como cancelar un envío segundos después de presionar “Enviar”, programar correos, configurar respuestas automáticas de vacaciones, posponer correos para otro momento y activar el modo confidencial para mensajes con datos sensibles. A continuación, se detallan estas opciones y cómo activarlas.

1. Configure el tiempo para cancelar un envío

La función de cancelar envío permite detener el despacho de un correo segundos después de enviarlo. Es útil si olvida un archivo adjunto o detecta un error. Gmail ofrece un margen de 5, 10, 20 o 30 segundos.

Para ajustarlo, entre a Configuración, luego seleccione Mostrar todas las configuraciones. En la pestaña General, localice “Cancelar envío” y elija el tiempo. Después de enviar un mensaje, aparecerá una notificación en la parte inferior izquierda con la opción “Deshacer”.

2. Use el modo confidencial para mensajes sensibles

Este modo restringe la acción de reenviar, copiar o imprimir el correo. También permite asignar una fecha de vencimiento para que el contenido desaparezca del buzón del destinatario.

Desde un mensaje nuevo, haga clic en el ícono de candado. Puede elegir un plazo de 1 día hasta 5 años. Si desea más seguridad, active la opción de código SMS. En este caso, deberá incluir el número de teléfono del destinatario.

Para revocar el acceso antes de la fecha establecida, entre a la carpeta Enviados, abra el correo y seleccione Remover acceso.

3. Posponga correos para atenderlos más tarde

Gmail permite posponer mensajes para que reaparezcan cuando usted lo prefiera. Este recurso ayuda a organizar prioridades y evita que una conversación importante se pierda entre otros correos.

Al pasar el cursor sobre un correo, verá varios íconos. Haga clic en “Adiar” y elija entre las opciones predeterminadas o defina una fecha y hora específica. El correo se moverá temporalmente y volverá a mostrarse en el momento establecido. Puede consultar los mensajes pospuestos en la sección “Adiados”.

4. Programe correos para que se envíen más tarde

La opción de programar envío permite que usted redacte un correo en cualquier momento y lo deje listo para enviarse más adelante. Resulta útil cuando desea que el mensaje llegue durante el horario laboral o cuando el destinatario se encuentra en otro huso horario.

Después de escribir el mensaje, haga clic en la flecha junto al botón “Enviar” y seleccione “Programar envío”. Gmail ofrece sugerencias como “Mañana por la mañana” o “Lunes por la mañana”, aunque usted puede definir el momento exacto.

Si desea modificar un correo programado, entre en la carpeta Programados, seleccione el mensaje y presione Cancelar envío. El mensaje se moverá a los borradores y podrá editarlo.

5. Active respuestas automáticas de vacaciones

Cuando usted se ausenta por vacaciones o motivos laborales, puede configurar respuestas automáticas que informen a los remitentes sobre su indisponibilidad.

Para activarlo, vaya a Configuración > Mostrar todas las configuraciones. En la pestaña General, al final encontrará la opción “Respuesta automática de férias”. Defina las fechas de inicio y fin, agregue un asunto, un texto personalizado y decida si desea enviarla solo a sus contactos.

Durante el período seleccionado, cada remitente recibirá la respuesta automática como máximo una vez cada cuatro días. Un banner en la parte superior de la bandeja de entrada le recordará que el modo está activo.

6. Acceda a Gmail sin conexión a Internet

Con el modo Gmail offline, usted puede seguir utilizando su cuenta incluso sin conexión. La función permite leer, redactar y buscar mensajes normalmente. Las acciones se sincronizan cuando el dispositivo se conecta a Internet nuevamente.

Para activarlo, acceda a Configuración > Mostrar todas las configuraciones, y entre en la pestaña Offline. Marque la casilla “Ativar e-mail offline”.

Elija si desea conservar los datos por 7, 30 o 90 días. También puede decidir si el contenido almacenado se elimina o se guarda en el equipo. Gmail offline solo funciona en el navegador Google Chrome y no está disponible en modo incógnito.

Los correos enviados sin conexión se almacenan en la carpeta de salida y se despachan de forma automática una vez que haya señal.

LEA MÁS: ¿Es real o falso? Aprenda a detectar si un video fue creado con inteligencia artificial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.