Tecnología

Gemini y ChatGPT lideran la inteligencia artificial: comparación revela cuáles modelos dominan el mercado

Un análisis de 431 modelos muestra cuáles dominan en inteligencia, rapidez y precio dentro de la creciente competencia tecnológica

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Gemini 3.1 Pro y GPT-5.4 encabezan ranking global de inteligencia artificial, mientras otros modelos destacan en velocidad, costo y contexto.
Gemini 3.1 Pro y GPT-5.4 encabezan ranking global de inteligencia artificial, mientras otros modelos destacan en velocidad, costo y contexto. (Gemini/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaInteligencia artificialGeminiChatGPT
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.