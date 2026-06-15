Tecnología

Freedom Ship: la megaciudad flotante de 1,6 km que busca recorrer el mundo cada dos años

El ambicioso proyecto incluye viviendas, hoteles, hospitales, estadios y transporte interno eléctrico en una estructura sin precedentes

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Por O Globo / Brasil / GDA
La iniciativa busca crear una ciudad navegable para 80.000 personas que permanecería en aguas internacionales y recorrería el planeta.
La iniciativa busca crear una ciudad navegable para 80.000 personas que permanecería en aguas internacionales y recorrería el planeta. (Freedom Cruise Line International/Cortesía)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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