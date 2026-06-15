Freedom Ship: la megaciudad flotante de 1,6 km que busca recorrer el mundo cada dos años

La iniciativa busca crear una ciudad navegable para 80.000 personas que permanecería en aguas internacionales y recorrería el planeta.

Una propuesta conocida como Freedom Ship plantea la construcción de la que sus impulsores describen como la primera megaciudad flotante del mundo. El proyecto tendría un costo estimado de $ 16.000 millones y superaría ampliamente las dimensiones de los cruceros actuales.

La estructura mediría 1,6 kilómetros de largo, tendría 244 metros de ancho y alcanzaría 30 cubiertas de altura. Su capacidad total sería para 80.000 personas, distribuidas entre 50.000 residentes permanentes, 10.000 pasajeros y visitantes diarios y 20.000 tripulantes.

Para dimensionar su tamaño, el proyecto supera con amplitud al Icon of the Seas, considerado el crucero más grande del mundo, que cuenta con 365 metros de longitud.

Una ciudad flotante con hospitales, escuelas y hoteles

La embarcación tendría un desplazamiento de 2,3 millones de toneladas brutas y funcionaría con energía nuclear.

Entre sus instalaciones figuran un hospital de investigación, escuelas, centros comerciales y una amplia oferta gastronómica. También incluiría hoteles de lujo, un estadio con capacidad para 15.000 personas, un centro de convenciones, un parque acuático, dos museos y una sala de conciertos.

Las personas aficionadas al buceo tendrían acceso a un gran acuario para nadar. Además, el proyecto contempla una discoteca de gran tamaño y un mercado gastronómico de dos niveles como alternativa a los restaurantes.

La oferta educativa abarcaría desde la educación primaria hasta la universitaria. Cuatro cubiertas estarían destinadas a servicios comerciales, agencias financieras, bancos y tiendas.

En la parte superior se ubicarían ocho helipuertos. El transporte interno se realizaría mediante tranvías eléctricos.

El plan contempla navegar sin atracar en puertos

Los desarrolladores prevén que Freedom Ship complete una vuelta al mundo cada dos años. La velocidad estimada sería de siete nudos.

Debido a sus dimensiones, la estructura no podría atracar en ningún puerto. Por esa razón permanecería en aguas internacionales. El traslado de personas hacia tierra firme se realizaría mediante una flota de transbordadores.

El diseño también permitiría que otros cruceros atraquen a su lado.

Según Roger Gooch, director ejecutivo de Freedom Cruise Line International, la intención es que visitantes de distintas regiones aprovechen las instalaciones mientras la ciudad flotante permanezca cerca de sus costas, ya que su regreso podría tardar más de dos años.

Un proyecto que nació en los años 90

La idea original surgió durante la década de 1990. Su creador fue el ingeniero estadounidense Norman Nixon, quien falleció en 2012.

Los planes reaparecieron públicamente un año después de su muerte. Sin embargo, volvieron a quedar archivados.

La iniciativa resurgió más tarde bajo la dirección de Roger Gooch, ejecutivo de Freedom Cruise Line International, con sede en Florida, Estados Unidos.

Gooch conformó un equipo de liderazgo integrado por 12 personas. Entre ellas figuran un gerente de proyecto, un diseñador y un arquitecto naval. El ejecutivo sostiene que existe una demanda significativa para este tipo de desarrollo.

También indicó que el financiamiento representa el factor clave para avanzar hacia la construcción.

La iniciativa busca crear una ciudad navegable para 80.000 personas que permanecería en aguas internacionales y recorrería el planeta. (Freedom Cruise Line International/Cortesía)

Indonesia aparece como posible sede de construcción

Una vez asegurados los recursos económicos, el siguiente paso sería iniciar las obras en Indonesia.

El plan contempla construir el casco por secciones. Posteriormente, esas partes serían ensambladas en alta mar.

El principal impulsor conceptual del proyecto es Kevin Schopfer, especialista en arcología, disciplina que combina arquitectura y ecología.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.