Tecnología

FOBO: el temor a quedar obsoleto que impulsa cambios en la era de la inteligencia artificial

La rápida adopción de inteligencia artificial genera preocupación en profesionales y líderes que buscan mantenerse vigentes

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Por La Nación / Argentina / GDA
El concepto FOBO refleja el miedo a perder relevancia laboral ante el avance tecnológico y la necesidad de adaptarse.
El concepto FOBO refleja el miedo a perder relevancia laboral ante el avance tecnológico y la necesidad de adaptarse. (ChatGPT/Generada con IA)







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