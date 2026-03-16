Tecnología

Físico alemán explica: un auto eléctrico es seis veces más eficiente que uno con motor de combustión

Un especialista analiza los límites físicos de los motores de gasolina y diésel frente a la mayor eficiencia de los vehículos eléctricos

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Por La Nación / Argentina / GDA
Un físico alemán explica por qué los autos eléctricos aprovechan mejor la energía que los motores de combustión.
Un físico alemán explica por qué los autos eléctricos aprovechan mejor la energía que los motores de combustión. (Canva Stock/Georgescu Adrian's Images / Sebastian Moldoveanu's Images)







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