Fin de Windows 10: ‘Es sobre todo una cuestión de seguridad’, dice ejecutivo de Microsoft

Mark Linton, vicepresidente de Windows y Dispositivos, afirma que el cambio busca mejorar la seguridad y que Windows 11 está diseñado para enfrentar las amenazas actuales

Por La Nación / Argentina / GDA
Windows 10 quedó obsoleto este martes. Microsoft mantiene parches hasta 2026 y promueve el cambio a equipos con Windows 11.
Windows 10 quedó obsoleto este martes. Microsoft mantiene parches hasta 2026 y promueve el cambio a equipos con Windows 11. (MikoSushi000/Wikimedia Commons)







