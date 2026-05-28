Tecnología

Ferrari presenta su nuevo automóvil eléctrico: acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,5 segundos

Conozca las tecnologías y características que marcan una nueva etapa para la marca italiana

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Por Silvia Ureña Corrales
La marca italiana revela su nuevo automóvil eléctrico, un modelo que combina tecnología avanzada, gran autonomía y una aceleración que rivaliza con los deportivos más rápidos.
La marca italiana revela su nuevo automóvil eléctrico, un modelo que combina tecnología avanzada, gran autonomía y una aceleración que rivaliza con los deportivos más rápidos. (Ferrari/Ferrari)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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