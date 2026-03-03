¿Facebook está caído? La red social presenta fallos este martes 3 de marzo

Facebook registra miles de reportes este martes 3 de marzo. Meta no se ha pronunciado.

Facebook presenta fallas la tarde de este martes 3 de marzo, según reportes de usuarios y datos de la plataforma Downdetector.

Mensaje que aparece a usuarios de Facebook este martes 3 de marzo, donde se indica que la cuenta no está disponible temporalmente debido a un problema en el sitio. (Captura/Facebook)

A las 3:55 p. m. (hora de Costa Rica), el sitio registró 7.710 reportes de problemas, con una línea base de 16 incidentes. El gráfico muestra un aumento abrupto en los avisos en cuestión de minutos.

De acuerdo con Downdetector, el 59% de los reportes se relacionan con la página web. Un 15% corresponde al feed o cronología y un 14% a problemas para iniciar sesión.

Usuarios en redes sociales también informaron dificultades para acceder a la plataforma y actualizar contenido.

De momento, Meta no se ha pronunciado sobre la situación.