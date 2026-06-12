Facebook e Instagram sufren caída este viernes; WhatsApp también registra fallas

Las redes sociales Facebook e Instagram presentaron problemas de funcionamiento. Downdetector también mostró errores al consultar reportes.

Facebook e Instagram, plataformas de Meta, presentaron problemas de funcionamiento la mañana de este viernes. Usuarios de distintos países reportaron dificultades para acceder a los servicios y utilizar algunas funciones.

Los reportes se multiplicaron en X, red social antes conocida como Twitter. Ahí, numerosos usuarios indicaron fallas de acceso e interrupciones en ambas plataformas.

La situación también afectó a WhatsApp. La versión web del servicio de mensajería mostró interrupciones durante la misma franja horaria.

Al revisar Downdetector, plataforma que monitorea interrupciones en servicios digitales, el sitio reportaba problemas en Facebook. No obstante, las páginas de seguimiento de Instagram y WhatsApp mostraban un mensaje de error que señalaba que el contenido solicitado no existía.

Hasta el momento, Meta no emitió declaraciones oficiales sobre las causas de la interrupción ni sobre el alcance de las afectaciones.