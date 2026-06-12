Tecnología

Facebook e Instagram sufren caída este viernes; WhatsApp también registra fallas

Usuarios reportaron fallas de acceso en las plataformas de Meta. WhatsApp Web también mostró interrupciones durante la mañana

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Por Damián Arroyo C.
Las redes sociales Facebook e Instagram presentaron problemas de funcionamiento. Downdetector también mostró errores al consultar reportes.
Las redes sociales Facebook e Instagram presentaron problemas de funcionamiento. Downdetector también mostró errores al consultar reportes. (ChatGPT/Generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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