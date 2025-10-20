Facebook accede a las fotos y videos de su celular para sugerir contenidos con inteligencia artificial

Meta lanzó una función con IA que propone compartir fotos y videos almacenados en el celular y no publicados.

Facebook ya habilitó una nueva función basada en inteligencia artificial que propone publicaciones a partir de las imágenes y videos que los usuarios tienen almacenados en sus dispositivos móviles, pero que aún no han compartido en la red social.

Esta herramienta se encuentra disponible de manera opcional en Estados Unidos y Canadá. Al activarla, el sistema accede al carrete del teléfono para analizar los archivos locales, como lo explicó Meta en su blog oficial.

Según la empresa, la función busca ayudar a que los usuarios descubran contenido inédito que podrían compartir tanto en Facebook como en Messenger.

Entre las sugerencias aparecen ediciones creativas como collages, que buscan hacer que el material destaque entre las demás publicaciones.

Meta indicó que estas recomendaciones solo son visibles para el usuario, quien decide si desea compartirlas. En caso de hacerlo, el contenido se publica en las historias o en el muro principal. La compañía también aseguró que no utilizará este contenido para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

Desde principios de setiembre, Facebook incorporó dos nuevas opciones en su configuración para permitir el acceso a la galería del dispositivo. Estas se llaman: “Sugerencias personalizadas para compartir de la galería” y “Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.