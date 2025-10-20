Tecnología

Facebook accede a las fotos y videos de su celular para sugerir contenidos con inteligencia artificial

Meta activó una opción para que la IA sugiera publicaciones a partir de imágenes no compartidas del teléfono

Por Europa Press
Meta lanzó una función con IA que propone compartir fotos y videos almacenados en el celular y no publicados. (OLIVIER DOULIERY/AFP)







notas iaInteligencia artificialIAFacebookRedes sociales
Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

