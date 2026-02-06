Tecnología

Estuvo encendido por casi 40 años: el objeto tecnológico que nadie esperaba ver funcionar

El aparato fue usado durante casi cuatro décadas en un hogar centroamericano y volvió a encender tras una restauración técnica

Por Jailine González Gómez
Un televisor analógico fabricado en 1987 volvió a funcionar tras 39 años de uso.
Un televisor analógico fabricado en 1987 volvió a funcionar tras 39 años de uso. (Samsung Latinoamérica Newsroom/Samsung Latinoamérica Newsroom)







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

