Estos son los cinco electrodomésticos que más atraen cucarachas y así puede controlarlas

Las cucarachas representan una de las plagas más persistentes dentro del hogar, especialmente en la cocina. Estos insectos encuentran en este espacio condiciones ideales como humedad, calor y restos de comida, lo que facilita su reproducción y permanencia.
Además de generar malos olores, contaminan alimentos y pueden provocar daños en algunos electrodomésticos.
Ciertos aparatos concentran estas condiciones y se convierten en refugios frecuentes. Identificarlos a tiempo permite reforzar la limpieza y prevenir infestaciones difíciles de erradicar.
Los cinco electrodomésticos que más atraen cucarachas
- Refrigerador: Las cucarachas suelen aparecer cerca del compresor, las bandejas recolectoras de agua, los rodapiés y la goma de la puerta. Estas zonas mantienen humedad y temperatura elevadas. Para controlarlas, se recomienda desconectar el refrigerador, aspirar las áreas afectadas y colocar cebos en gel en los puntos con mayor actividad. El uso cuidadoso de insecticida bajo el aparato ayuda a eliminar focos residuales sin afectar partes electrónicas.
- Microondas: El olor que desprenden los alimentos y el calor generado convierten al microondas en un sitio atractivo. Las áreas críticas incluyen las salidas de ventilación, la goma de la puerta y la parte trasera. Tras desconectarlo, conviene retirar y lavar el plato de vidrio. Las superficies internas deben limpiarse con un paño apenas húmedo y secarse de inmediato. Como prevención, se aconseja colocar cebos en gel y trampas adhesivas en las cercanías.
- Horno eléctrico: El acumulado de grasa, los restos de comida y el calor residual favorecen la presencia de cucarachas en los alrededores del horno eléctrico. Después de cada uso, es importante desconectarlo, retirar las parrillas y lavarlas con agua y detergente. Un paño levemente húmedo en el interior ayuda a eliminar residuos que atraen a los insectos.
- Cocina: La cocina acumula grasa en quemadores, parrillas y superficie. Los platos o utensilios con restos de comida intensifican el problema. Las cucarachas suelen esconderse debajo del aparato, en la cavidad inferior del horno y en las ranuras. La limpieza debe incluir parrillas y perillas con agua caliente y detergente desengrasante. Encender el horno a alta temperatura durante 15 a 20 minutos contribuye a expulsar insectos. Los cebos en gel deben colocarse fuera del horno, en zonas estratégicas.
- Lavaplatos: Al estar fijados firmemente, los lavaplatos facilitan que las cucarachas se refugien en áreas de difícil acceso. Se recomienda desconectar el equipo, moverlo del nicho y limpiar la zona posterior y las gomas de la puerta. Los cebos en gel en los costados del mueble y una trampa adhesiva detrás del aparato ayudan a reducir el riesgo de retorno.
Cómo evitar cucarachas en la cocina
La prevención depende de una limpieza constante. Es clave atender no solo los electrodomésticos, sino también pisos, armarios y paredes. Los desagües deben mantenerse cerrados o sellados para impedir el ingreso desde las tuberías. El uso regular de cebos en gel y trampas adhesivas refuerza el control y disminuye la posibilidad de nuevas infestaciones.
