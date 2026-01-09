Estos son los cinco electrodomésticos que más atraen cucarachas y así puede controlarlas

La presencia de cucarachas en la cocina suele estar ligada a electrodomésticos con grasa, calor y humedad. Identifique los aparatos más vulnerables y las acciones básicas para reducir riesgos.

Las cucarachas representan una de las plagas más persistentes dentro del hogar, especialmente en la cocina. Estos insectos encuentran en este espacio condiciones ideales como humedad, calor y restos de comida, lo que facilita su reproducción y permanencia.

Además de generar malos olores, contaminan alimentos y pueden provocar daños en algunos electrodomésticos.

Ciertos aparatos concentran estas condiciones y se convierten en refugios frecuentes. Identificarlos a tiempo permite reforzar la limpieza y prevenir infestaciones difíciles de erradicar.

Los cinco electrodomésticos que más atraen cucarachas

Refrigerador: Las cucarachas suelen aparecer cerca del compresor , las bandejas recolectoras de agua, los rodapiés y la goma de la puerta . Estas zonas mantienen humedad y temperatura elevadas. Para controlarlas, se recomienda desconectar el refrigerador, aspirar las áreas afectadas y colocar cebos en gel en los puntos con mayor actividad. El uso cuidadoso de insecticida bajo el aparato ayuda a eliminar focos residuales sin afectar partes electrónicas.

Cómo evitar cucarachas en la cocina

La prevención depende de una limpieza constante. Es clave atender no solo los electrodomésticos, sino también pisos, armarios y paredes. Los desagües deben mantenerse cerrados o sellados para impedir el ingreso desde las tuberías. El uso regular de cebos en gel y trampas adhesivas refuerza el control y disminuye la posibilidad de nuevas infestaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.