Estos 10 signos revelan si una cuenta de Instagram es falsa y podría ser peligrosa

Cuentas recientes, fotos robadas o mensajes extraños podrían indicar que un perfil en Instagram es falso. Sepa cómo identificar estos riesgos.

Detectar una cuenta falsa en Instagram puede evitar que usted caiga en estafas o exponga sus datos personales. A pesar de que algunas señales son sutiles, existen patrones que permiten identificar estos perfiles fraudulentos con más facilidad.

Entre los indicadores más comunes destacan el desequilibrio entre seguidores y seguidos, la ausencia de publicaciones antiguas o una biografía sospechosa. A continuación, se detallan 10 señales claras para reconocer una cuenta falsa en esta red social.

1. Seguidores escasos y muchos seguidos

Una señal frecuente aparece cuando una cuenta sigue a cientos o miles de personas, pero tiene muy pocos seguidores. Esta estrategia busca aparentar normalidad para obtener seguimiento de vuelta, aunque no exista interacción real.

2. Foto de perfil genérica o inexistente

Las cuentas reales suelen tener una imagen propia o representativa. Las falsas optan por fotos de famosos, animales, ilustraciones o no colocan ninguna imagen, lo cual evita establecer una conexión personal.

3. Feed vacío o con publicaciones agrupadas

Aunque algunas cuentas auténticas muestran poca actividad, las falsas tienden a tener publicaciones hechas en un mismo día, sin un historial coherente. Esto refleja que se intenta aparentar uso constante cuando no lo hay.

4. Biografías genéricas o vacías

Los perfiles legítimos incluyen datos básicos como profesión, ubicación o intereses. Las cuentas falsas evitan ofrecer detalles reales, usan frases genéricas o copian textos de otras cuentas con leves modificaciones.

5. Enlace sospechoso en la biografía

Un link que lleva a sitios que solicitan datos personales o prometen premios falsos puede ser una señal de alerta. Frases como “gane dinero rápido” o “obtenga seguidores gratis” suelen acompañar estos enlaces maliciosos.

6. Mensajes extraños o impersonales

Los mensajes de cuentas falsas llegan sin contexto, son impersonales o contienen ofertas irreales. En algunos casos, incluyen enlaces o contenido explícito. Estas acciones se repiten en varios perfiles al mismo tiempo.

7. Fecha de creación reciente

Las cuentas falsas generalmente se crean poco tiempo antes de comenzar a interactuar. En el apartado “Sobre esta cuenta” se puede verificar la fecha de apertura, aunque algunas cuentas logran permanecer activas por años.

8. Uso de fotos robadas

Algunos perfiles utilizan imágenes de bancos digitales o de personas ajenas. Con herramientas como Google Lens, se puede rastrear el origen de la foto y determinar si se trata de un uso fraudulento.

9. Comportamiento automático

Si una cuenta da “me gusta” en muchas publicaciones en segundos, comenta lo mismo en distintos perfiles o envía mensajes en masa, probablemente se trata de un bot diseñado para enviar spam o realizar estafas.

10. Incoherencia entre los elementos del perfil

Cuando el nombre de usuario, la biografía, las publicaciones y los comentarios no tienen relación entre sí, se pierde credibilidad. Este tipo de cuenta suele ser creada de forma rápida y sin planificación.

¿Qué hacer si usted fue víctima de una cuenta falsa?

En caso de caer en una estafa, se recomienda bloquear y denunciar el perfil desde Instagram. Si compartió información sensible, debe contactar a su entidad financiera y cambiar sus contraseñas de inmediato. También es recomendable activar la verificación en dos pasos y presentar una denuncia formal en caso de fraude.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.