Tecnología

Este truco protegerá su WhatsApp Web de los fisgones; aprenda cómo hacerlo

La plataforma permite bloquear el acceso a las conversaciones desde el navegador y ocultar las notificaciones para reforzar la privacidad

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Por O Globo / Brasil / GDA
Una herramienta de WhatsApp Web ayuda a evitar accesos no autorizados a los chats mediante una contraseña personalizable.
Una herramienta de WhatsApp Web ayuda a evitar accesos no autorizados a los chats mediante una contraseña personalizable. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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