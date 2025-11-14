Este es el secreto de Google para crear imágenes impactantes con inteligencia artificial

Google reveló una fórmula sencilla para lograr resultados profesionales al crear imágenes con inteligencia artificial en Gemini.

Cláudio Kuninari, gerente de Marketing de Gemini en Google para América Latina, presentó los secretos para dominar la creación de imágenes con inteligencia artificial durante el evento “Sólo en Android”, en São Paulo.

Durante su intervención, el ejecutivo explicó cómo redactar comandos que permiten obtener resultados visuales más precisos y sorprendentes al usar la IA de Google. Según Kuninari, el secreto radica en estructurar los comandos o prompts con seis elementos fundamentales.

Estos componentes, al combinarse de forma estratégica, permiten generar imágenes de alta calidad que reflejan mejor la visión del usuario. A continuación se detallan las seis claves para crear el prompt ideal con Gemini.

1. Sujeto

El primer paso consiste en definir qué desea mostrar la imagen. Debe indicarse claramente el protagonista, objeto o escena. Por ejemplo: una mujer navegando o dos perros y una tortuga jugando en un jardín lleno de flores coloridas.

2. Acción

El segundo elemento agrega dinamismo. Incluir verbos como riendo, bailando o descripciones como piratas remando con fuerza mientras cruzan el océano genera más impacto visual.

3. Escenario y contexto

El contexto enriquece el entorno. Detalles como montañas grandes y heladas o una selva densa con raíces entrelazadas permiten que la inteligencia artificial construya una atmósfera más coherente.

4. Estilo y estética

Este componente define la apariencia visual de la imagen. Un ejemplo presentado en el evento fue: estilo cinematográfico con cámara Kodak, ultra detallado, iluminación profesional. Esto permite controlar el tono artístico.

5. Ángulo de cámara

La perspectiva también influye en el resultado. Se pueden utilizar términos como plano cercano al rostro, ángulo bajo, plano general o ángulo alto, cada uno con efectos visuales únicos.

6. Composición y efectos visuales

El último elemento aborda técnicas visuales. Conceptos como regla de los tercios, iluminación tenue con velas, proporciones asimétricas o ángulos dinámicos contribuyen a lograr imágenes más sofisticadas.

Cómo aplicar estos consejos en Gemini

Kuninari recomendó combinar al menos tres o cuatro de estos seis elementos para lograr resultados óptimos. Un ejemplo eficaz sería: una mujer sonriendo (sujeto y acción), en una playa al atardecer (escenario), con estilo vintage de fotografía analógica (estética), desde un ángulo bajo (cámara), con iluminación dorada y suave (efectos visuales).

Pese a la estructura propuesta, Kuninari recalcó que la experimentación sigue siendo esencial. Mezclar diferentes componentes puede ofrecer resultados inesperados. Por eso, sugirió empezar con prompts simples y añadir complejidad gradualmente conforme se entiende el funcionamiento de la herramienta.

LEA MÁS: Prompts para ensayos fotográficos de cumpleaños: cómo generar fotos impactantes con inteligencia artificial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.