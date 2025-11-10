Tecnología

Estas son las 10 peores contraseñas de 2025: nunca debería usarlas

En 2025, millones siguen usando claves como ‘123456’, lo que deja sus cuentas expuestas a ataques en segundos

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La lista de claves más usadas en 2025 incluye combinaciones que los hackers adivinan fácilmente. Proteja sus cuentas.
La lista de claves más usadas en 2025 incluye combinaciones que los hackers adivinan fácilmente. Proteja sus cuentas. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaContraseñas
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.