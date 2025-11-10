Estas son las 10 peores contraseñas de 2025: nunca debería usarlas

La lista de claves más usadas en 2025 incluye combinaciones que los hackers adivinan fácilmente. Proteja sus cuentas.

Estas combinaciones, elegidas por millones de personas para proteger sus cuentas digitales, figuran entre las más inseguras que existen. De hecho, los ciberdelincuentes las adivinan en segundos y aprovechan esa facilidad para ingresar en correos, redes sociales o sistemas bancarios.

El portal especializado Comparitech elaboró una lista con las 100 contraseñas más comunes del año, a partir del análisis de más de 2.000 millones de credenciales filtradas. Los datos provienen de bases comprometidas en foros delictivos y fueron actualizados para el 2025.

La clave más usada fue ‘123456’, presente en 7.618.192 cuentas. Otras variantes similares también lideraron el ranking:

‘12345678’, con 3.676.487 cuentas

‘123456789’, con 2.866.100 cuentas

En el cuarto lugar apareció ‘admin’, utilizada en 1.987.808 cuentas. Le siguen otras opciones poco seguras como ‘password’ (1.082.010), ‘111111’ (326.154) y ‘admin123’ (306.343). En el puesto número 100 figura ‘minecraft’, utilizada en 69.464 cuentas.

Claves numéricas y palabras comunes: las más débiles

El informe reveló que una de cada cuatro contraseñas más comunes contiene solo números. Esta característica las vuelve fáciles de adivinar para cualquier atacante.

También son frecuentes las palabras comunes o patrones del teclado, como ‘qwerty’.

Por longitud, las más frecuentes tienen ocho caracteres (18%). Solo un 7% alcanzan los 15 caracteres, lo que las haría más difíciles de vulnerar.

¿Cómo crear una contraseña segura?

Expertos recomiendan no depender únicamente de contraseñas. La mejor protección incluye autenticación en dos pasos, como un código enviado al teléfono móvil o una confirmación en una aplicación.

Otra opción más moderna es el uso de claves de acceso o passkeys, las cuales funcionan mediante reconocimiento facial, huella dactilar o PIN. Estas tecnologías siguen el estándar FIDO2, que asegura la protección con claves criptográficas.

Esta clave se guarda de forma privada en cuentas como Google o Microsoft, mientras que una versión pública reside en los sitios web. Así, aunque el sitio web sea hackeado, la cuenta del usuario permanece segura.

Consejos clave para proteger sus cuentas:

Use contraseñas de al menos ocho caracteres

Combine letras mayúsculas y minúsculas , números y símbolos

, y Evite usar datos personales

Cree una clave única para cada servicio

Utilice un gestor de contraseñas para almacenarlas y cambiarlas fácilmente

Aunque las passkeys ganan popularidad, las contraseñas aún dominan el acceso digital. Por eso, usar combinaciones seguras sigue siendo esencial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.