Tecnología

Estas 10 señales revelan si una cuenta de Instagram podría ser falsa y poner en riesgo sus datos

Desde perfiles con pocos seguidores hasta enlaces sospechosos, varios indicios permiten identificar cuentas fraudulentas en Instagram

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Por O Globo / Brasil / GDA
Las cuentas falsas suelen repetir patrones claros. Aprenda a reconocerlos y reduzca el riesgo de compartir información sensible.
Las cuentas falsas suelen repetir patrones claros. Aprenda a reconocerlos y reduzca el riesgo de compartir información sensible. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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