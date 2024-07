Estados Unidos busca proteger el trabajo de los medios de comunicación y artistas de la inteligencia artificial

El Senado de Estados Unidos presentó un proyecto de ley destinado a proteger el contenido original de la copia no autorizada por sistemas de inteligencia artificial (IA). El proyecto, denominado Content Origin Protection and Integrity from Edited and Deepfaked Media Act (COPIED), fue introducido el viernes 12 de junio por tres senadores de los partidos Republicano y Demócrata.

El objetivo de COPIED es otorgar mayor control a periodistas, artistas y compositores sobre sus obras, combatiendo el uso indebido de contenido original para crear manipulaciones profundas o deepfakes con herramientas avanzadas de IA. Estos pueden ser tan realistas que resulta difícil discernir si son creaciones artificiales y, en ocasiones, se emplean con fines malintencionados.

LEA MÁS: ¿Por qué la inteligencia artificial está disparando las emisiones de carbono?

El proyecto de ley solicita al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) desarrollar directrices y estándares para rastrear el origen del contenido, agregar una marca de agua y detectar el contenido sintético, según se detalla en una nota de prensa.

Además de fomentar la transparencia, COPIED busca impedir el uso no autorizado de contenido original en herramientas de IA, tanto para su entrenamiento como para la generación de nuevo contenido. Se proponen controles que permitan a los creadores añadir información sobre el origen de su obra, la cual no podrá ser eliminada.

El proyecto también reconoce el derecho de los creadores a denunciar a las plataformas que utilicen sus contenidos sin permiso y prohíbe la eliminación, desactivación o alteración de la información sobre el origen del contenido.

A medida que evoluciona y aumenta la actividad con la IA, comienza a reemplazarse la necesidad de interacción humana. Como resultado, la empleabilidad de la humanidad disminuye. (Shutterstock)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.